Cómo reciclar latas de atún y transformarlas en un tesoro para la casa: dos opciones para decorar sin gastar de más

Muchas veces, lo que se deja de usar en las casas terminan en la basura, como son los plásticos, cartones, envases, o ropa que quedó vieja o fuera de temporada. Sin embargo, para cuidar el medio ambiente, se pueden reutilizar los productos que cumplieron su uso original y darle una nueva vida.

Dos ideas para reciclar latas de atún en casa

Preservar la naturaleza es una tarea a la que todos debemos sumarnos, para eso hay que evitar tirar en el basurero elementos que ya no se usan, antes de eso se puede transformar en otra cosa y seguir teniendo vida útil en la casa. Muchos de ellos sirven para decorar, para las plantas, para organizar o formar algo nuevo.

Las latas de atún hay en todas las casas y en general, se acumulan en cantidad. Antes de tirar al basurero se puede reciclar y formar adornos u organizadores ideales para el escritorio, cocina u dormitorio.

Estas latas se juntan cada vez que se consume atún, podes juntar varias y ponerse manos a la obra. Las manualidades solo requieren de tiempo y paciencia para crear nuevos elementos en casa.

Dos opciones para transformar en casa las latas de atún en base de un reloj y en organizadores de escritorio.

La lata sirve para la base de un reloj de escritorio o de pared. Para eso se debe limpiar y secar la lata.

Materiales:

1 lata de atún sin abolladuras

Mecanismo de reloj (con agujas incluidas)

Pintura acrílica

Pegamento fuerte

Número adhesivo o pintados

Clavo o soporte si se cuelga

Cómo reciclar una lata de atún y transformarla en un reloj tiktok/soyvickymoran

Primero se debe limpiar bien la lata, secar y pintar el exterior con el color que quieras o diseño. Realizar un agujero en el medio de la lata con un clavo y golpear con un martillo. Se le puedo pegar un redondo de fibrofácil de la misma medida. Colocar el mecanismo del reloj desde atrás y colocar las agujas adelante. En este caso, usó porcelana fría para armar una base con dos patitas y dos iguales arriba. Decorar con sticker los números del reloj. Colocar la pila, y ¡listo!

Otra opción para aprovechar las latas de atún es decorarlas y armar organizadores para colocar cosas dentro como lápices, maquillaje, broches o bijou.

Materiales:

3 latas de atún de diferentes tamaños

Pegamento universal o silicona caliente

Cinta, cuerda, pintura o telas para decorar

Base de cartón o madera (opcional).

Reciclar latas de atún