Cómo llamar a Papá Noel desde Argentina para Navidad 2025 paso a paso

Se acerca Navidad y ya en muchos hogares los árboles de Navidad están decorados, por esta razón las cartitas comienzan a ser enviadas al Polo Norte. Sin embargo, el papel y el lápiz no es la única manera de hacerle llegar un mensaje al famoso Santa Claus, así que si querés sorprender a tus hijos con una videollamada o un mensaje personalizado de Papá Noel esto se puede hacer fácilmente gracias a la tecnología.

Llamada de Papa Noel Coca Cola 2025

Si bien esta forma de comunicarse con Papá Noel se hizo viral en años anteriores por Coca Cola, para 2025 la reconocida empresa no habilitó esta opción tan popular.

Lo que Coca Cola ofrece este año es la posibilidad de hacer un Globo de Nieve con los recuerdos de la persona, esto significa que puede ser personalizado. Esto se puede hacer tanto hablando o escribiendo. La experiencia Create Real Magic va a generar tu globo de nieve personalizado con la información que se le ofrezca.

El globo de nieve se puede compartir a través de TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp, o por medio de un enlace a amigos y familiares. Para poder diseñarlo es necesario crear una cuenta en Coca Cola.

Entonces: ¿Cómo llamar a Papá Noel desde Argentina?

Este año toca buscar nuevas opciones para llamar a Papá Noel como lo es la aplicación “PnP - Polo Norte Portátil”, la cual te permite tener una experiencia única con Papá Noel. Desde personalizar mensajes hasta realizar videollamadas, ofrece opciones gratuitas y funciones premium que harán más especial la temporada navideña.

Papá Noel vive en el Polo Norte y no solo responde a las cartas, también lo hace a través de llamadas.

Pasos para interactuar con Santa a través de la app:

Descargá la aplicación: Está disponible para dispositivos móviles.

Creá un mensaje personalizado: hay que introducir el nombre, la edad y alguna cualidad del menor para generar un video único.

Descargá el contenido: Podrás guardar los mensajes o videos para compartirlos con tus pequeños.

Explorá funciones adicionales: Incluye juegos, desafíos de baile con elfos y más actividades interactivas.

Otra forma de hablar con Papá Noel desde Argentina

Existe otra manera de llamar a Papá Noel sin descargar ninguna aplicación. Si se cuenta con un dispositivo Alexa en casa, también se puede “llamar” a Santa Claus. Solo necesitás decir: “Alexa, llama a Santa”. Antes de comenzar, recuerda activar esta función como un skill en la app de Alexa y contar con el permiso de un adulto.

Sin la activación, Alexa te recordará que Papá Noel también responde por cartas.

Otra opción es a través de ChatGPT, si le pides a la IA que se ponga en el lugar de Papá Noel e interactúe como una llamada en su versión de audio.

Cómo seguir en vivo el recorrido de Papá Noel

Otra opción que también trajo la tecnología es el famoso Santa Tracker, una opción para seguir el recorrido de Papá Noel por el mundo, teniendo en cuenta que por los cambios horarios algunos países recibirán primeros que otros la Navidad.

Esta opción es creada por Google y es ideal para que los niños jueguen y aprendan mientras esperan la llegada de Papá Noel a la Argentina.