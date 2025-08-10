Cómo devolverle el color negro a la ropa: el trucazo casero que la deja como nueva

A la hora de vestirse, hay variedades de estilo, colores y diseños que forman parte de la moda. Existen personas que prefieren tonos sutiles y claros que le den un poco de tonalidad a su look, hay otras que optan por más llamativo y los que prefieren el oscuro como el negro.

La ropa negra es una de las clásicas en todos los armarios. El problema es que estas se desgastan con el uso y se transforman en un color más blanquesino, es decir, que el negro se descoloriza.

En redes sociales circulan diferentes trucos para solucionar en casa todo tipo de problemas como arreglos, limpieza, cocina, entre otros. La usuaria de Instagram @yasminespinozar mostró su tip para teñir la ropa y así recuperar el color perdido en el lavado, en el uso o la exposición al sol.

Cómo devolverle el color negro a la ropa

Según compartió la química en redes sociales, se puede volver al color de la ropa original con una mezcla casera que se aplica en el lavado.

Para eso se necesita:

2 tazas de bicarbonato de sodio

1/4 de taza de sal de mesa

1 sobre de colorante para ropa (diluido en 1/4 de taza de agua caliente)

1/4 de taza de detergente líquido para ropa

Cómo devolver el color negro a la ropa

Mezclar el bicarbonato de sodio, sal, detergente líquido y la preparación extra de colorante con agua caliente. Se forma una mezcla tipo masa que se debe tocar con un guante para no teñirse la mano.

Luego colocar la preparación en un recipiente de silicona de cubos, los de cocina. Llevar a congelar por tres horas. Guardar en un recipiente con tapa.

Cada vez que vas a lavar ropa negra, colocar en el lavarropa dos cubos o tres dependiendo de la cantidad de ropa. Esta preparación va a actuar durante el lavado, generando que la ropa se vuelva a teñir de negro a su color original.

La preparación tiene componentes que permite limpiar, y que el color se adhiera a la tela. Dando como resultado la ropa bien negra como recién comprada.