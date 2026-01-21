Cómo dejar como nueva la plancha con un truco de limpieza casero, rápido y efectivo

Es muy común que, con el uso frecuente, la base de la plancha acumule manchas negras o marrones. Estos residuos suelen formarse por restos de telas, suciedad adherida o pequeñas quemaduras, y además de afectar el funcionamiento del electrodoméstico, pueden arruinar la ropa al planchar.

Aunque muchas personas recurren al detergente o al bicarbonato como solución inmediata, estos métodos no siempre resultan eficaces para eliminar las manchas más oscuras y, en algunos casos, requieren demasiado tiempo y esfuerzo.

Por suerte, existen trucos caseros simples y efectivos que permiten limpiar la plancha en pocos minutos, sin productos abrasivos y utilizando ingredientes que suelen estar en casa.

Por qué aparecen las manchas negras en la plancha

Las manchas oscuras en la suela de la plancha suelen aparecer por:

Residuos de telas sintéticas que se derriten con el calor.

Acumulación de suciedad y polvo con el uso diario.

Uso incorrecto de la temperatura según el tipo de tela.

Si no se limpian a tiempo, estos restos pueden transferirse a la ropa y dejar marcas difíciles de quitar.

Cómo limpiar las manchas negras de la plancha de forma segura

Entre los métodos más recomendados, hay dos trucos caseros que se destacan por su rapidez y eficacia, sin dañar la superficie de la plancha.

1. Limpiar la plancha con sal

La sal actúa como un abrasivo suave que ayuda a desprender la suciedad adherida sin rayar la suela.

Paso a paso:

Espolvoreá varias cucharadas de sal gruesa sobre un paño de cocina seco.

Enchufá la plancha y dejala calentar.

Pasá la plancha suavemente sobre el paño con sal, sin ejercer demasiada presión.

Repetí el movimiento hasta que las manchas comiencen a desaparecer.

Apagá la plancha y limpiá los restos con un paño húmedo.

2. Limpiar la plancha con vinagre

El vinagre blanco funciona como un desengrasante natural y elimina los residuos oscuros con rapidez.

Paso a paso:

Mezclá vinagre blanco con una pizca de sal.

Calentá apenas la preparación.

Humedecé un paño limpio con la mezcla.

Frotá la base de la plancha apagada y tibia sobre las manchas.

Secá con un trapo limpio antes de volver a usarla.

Consejos para evitar que la plancha vuelva a mancharse

Para mantener la plancha en buen estado y evitar futuras manchas: