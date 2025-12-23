Chau al vestido rojo: cuál es el color tendencia para lucir esta Navidad 2025 y que ya lo usa Pampita

Ya llega la Navidad 2025 y los preparativos para la Nochebuena ya están en marcha. Decoración, comida, regalos y el look es el tema de conversación de las horas que quedan. La cena entre familiares y amigos lleva a que todos se vistan para la ocasión. El rojo fue el color clásico por años, pero esta vez quedó afuera de las tendencias.

Durante años, al hablar de Navidad y todo lo relacionado con la fecha festiva, aparecía el rojo. Los looks sí o si tenían algún detalle en ese tono como parte de la celebración. Este año se desplazó para darle lugar a colores más opacos y discretos.

Pampita mostró los looks con el color que es furor para esta Navidad 2025

El tono champagne es el protagonista de estas fiestas por ser elegante, luminoso y apto a cualquier estilo. Pampita es la gran referente de la moda en el país que ya combinó varios looks en el color protagonista para estas fechas.

Si bien hay varias tonalidades de champagne es un color que permite el reflejo de la luz con un brillo sutil y elegante. Además, se adapta a todos los colores de piel como con los accesorios que se quiera llevar.

Pampita llevó dos modelos con el color de la temporada y mostró la forma de combinar estilos para la noche de este 24 de diciembre. Uno de los looks de la modelo es drapeado, lo que le da volumen y forma, además del corte strapless, clave para el verano.

Si se trata de una cena más formal o si hay una fiesta después se puede elegir un vestido más formal con espalda al descubierto y atado arriba al cuello. Este también en tono champagne, con el extra de piedras que le da formalidad y brillo. Un color que desplaza definitivamente al rojo.