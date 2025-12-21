Qué es de la vida de Martín Barrantes, el primer marido de Pampita

Pampita es, sin dudas, una de las figuras más importantes del país. Modelo, conductora, bailarina, influencer y empresaria que lleva más de dos décadas en el entretenimiento y las pasarelas. La vida de Carolina es conocida por todos, se casó con Martín Barrantes en 2002 y dos años después se divorciaron de forma escandalosa.

La modelo y el polista se conocieron en 2001 por medio de Ivan de Pineda, quien ya estaba en pareja con Luz Barrantes, hermana de Martín. El flechazo fue al instante y al año decidieron dar el sí. No obstante, el divorcio llegó pronto y fue escandaloso.

Martín Barrantes y Pampita en su casamiento

La ceremonia se realizó en Tres Lomas, una ciudad a mitad de camino entre La Pampa y Buenos Aires. La modelo tenía 24 años.

Pampita y Martín Barrantes

Pampita comenzó su relación con Benjamín Vicuña, con quien estuvo una década y tuvieron cuatro hijos: Blanca (falleció en 2012), Bautista, Beltrán y Benicio. El polista acusó a la modelo de adulterio y le ganó un juicio.

Qué es la vida del primer marido de Pampita

Tras la exposición, Martín bajó su perfil y nunca más se supo nada de él en los medios. El polista se casó y formó una familia lejos de las cámaras.

Vive en una finca en Lobos con su actual pareja Kateryna Wurzel y su hijo Felipe. Su vida está centrada en la paz y la conexión con el campo.

Qué es la vida del primer marido de Pampita

También se sabe que el expolista se desarrolla como director comercial de Kheiron Biotech, una empresa que se encarga de la tecnología aplicada a la clonación y cría de caballo de alta complejidad.

En cuanto a su esposa, no se sabe a qué se dedica, ya que tiene sus redes sociales de forma privada, alejado de cualquier conexión con la vida pública. El expolista nunca quiso contar su versión ni hablar de lo que fue su matrimonio con la modelo.