Camperas a 20.000 pesos: el importante supermercado que tiene descuentos del 50% en abrigos

El invierno 2025 está llegando a su fin y de a poco se asoma el cambio de temporada para la primavera. Es por eso que es momento para aprovechar los descuentos que ofrecen las marcas y re stockear el armario con prendas a bajo costo y que sirven para el próximo año.

Las camperas, tapados y chaleCos son los infaltables de todas las temporadas. Si bien cambian de modelo, sin dudas son los abrigos que más resisten a la bajo temperaturas y que todos tienen uno en su guardarropa.

Un supermercado liquida todos los abrigo de la temporada a mitad de precio en sus sucursales. Se trata de Coto que a lo largo del invierno tuvo camperas que fueron furor por sus modelos y calidad.

Los precios del supermercado que liquida camperas de este invierno 2025 con descuentos

El supermercado tiene prendas de invierno a bajo costo e ideal para comprar ahora y tener listas para el próximo año.

Los modelos más populares hace varias temporadas son los tipos puffer con rompevientos tanto en camperas como en chalecos. Estos son abrigados y resisten a los días de lluvia, viento y frío. También tapados, un clásico que siempre viene bien en el guardarropa y para combinar con cualquier outfit.

Chalecos en diferentes colores a $20.000

Camperas animal print

Tapados de mujer en diferentes colores a $40.000

Camperas tipo parka, uno de los modelos más usados en la temporada de invierno, a $25.000. Estos tienen gorra con piel.

Camperas clásicas tipo puffer a $20.500

Tapados largos a $35.000 en varios colores.

Camperas eco cuero a $35.000

Coto tiene descuentos de hasta 50% off hasta el 28 de agosto en todas las sucursales hasta agotar stock. Además, el plus es que aceptan tarjetas hasta seis cuotas sin interés.

La oferta en abrigo para aprovechar el descuentos antes de la primavera.