Beauty Week: cómo conseguir descuentos y promociones en maquillaje y perfumes de hasta el 60%

A la hora de comprar productos nuevos para renovar el guardarropa, es necesario estar atentos a las ofertas que se lanzan en momentos específicos para los comercios. Estos van desde electrodomésticos, a pasajes, a tiendas y también al maquillaje, belleza y cuidado personal. El Beauty Week ya comenzó y es ideal para comprar lo que se viene postergando.

Este evento se realiza del 8 al 14 de septiembre de 2025 con descuentos y promociones exclusivas en productos de belleza, cuidado de la piel y dermocosmética en tiendas y farmacias dedicadas al rubro. Una opción para aprovechar y comprar todo lo que necesitas a un precio mucho menor y con ofertas únicas.

Cómo comprar maquillaje, perfumes y cremas con descuentos

En esta semana especial para el comercio argentino y la venta online, las marcas líderes de la industria de la belleza y el cuidado personal como La Roche-Posay, Vichy, L’oreal Paris, Maybelline, Natura y Avon ofrecen descuentos para adquirir sus productos a un menor precio. Al igual que las farmacias como Farmacity, FarmaPlus o las perfumerías como Juleriaque, entre otras.

Algunos de los productos en descuentos y qué ofertas tienen las marcas

Avon y Natura ofrecen descuentos de hasta 55% en la web. Allí hay labiales desde 15.000 pesos, cremas para el rostro y el cuerpo, ampollas, sombras, perfumes, entre otros productos populares de las marcas.

FarmaPlus tiene sérums, cremas hidratantes, exfoliantes y protectores solares con precios especiales. También hay maquillaje de alta calidad, con promociones en labiales, sombras, bases y más. Dermocosmética hasta 50% off, cuidado de la piel hasta 2x1, protector solar hasta 50% off, suplementos hasta 2x1.

El trucazo para tener perfumes de lujo sin gastar una fortuna y cuidar el planeta.

Farmacity tiene 2x1, 40 y 45% off en productos para limpieza y cuidado personal como cremas hidratantes, sérum, gel de limpieza, toallitas desmaquillante, entre otros.

maquillaje en oferta