¿Baratísimo? Reveló el perfume que huele igualito a The One de Dolce & Gabanna pero es $150 mil más barato

En el mundo de la perfumería, los dupe siempre son tema de conversación. Es que existen algunas fragancias que replican (de forma intencional o no) el aroma de perfumes de alta gama, pero a un precio más asequible. Estos perfumes suelen ser una opción para el uso diario, para así guardar los de marcas famosas para eventos más especiales.

Las redes sociales son las encargadas de dar a conocer algunos de estos dupe, como ocurrió hace poco con el famoso perfume The One de Dolce & Gabanna. La encargada de revelar esta opción fue la usuaria de X (antes Twitter) @AveAveces, quien señaló que ambas fragancias tienen las mismas notas principales, aunque explicó que no mantiene la misma duración del de la marca de lujo.

Existen fragancias que tienen un aroma similar a las de otras marcas. Foto: Shutterstock

Cuál es el dupe de The One de Dolce & Gabanna

Según señaló la usuaria, el United Dreams Together sería muy parecido a The One de Dolce & Gabanna. “Huelo uno, el otro y no lo puedo creer. Efectivamente, comparten el 100% de las notas principales. No es un delirio de mi olfato, pero sigo en estado de shock por haber encontrado esto”, aseguró.

¿Versión baratísima? Reveló el perfume que huele igualito a The One de Dolce & Gabanna pero es $150 mil más barato Foto: Captura de pantalla

Esto se puede comparar a través de Fragantica, la enciclopedia de perfumes donde se reúnen datos sobre cada marca. “The One de Dolce & Gabbana es una fragancia de la familia olfativa Ámbar Floral para Mujeres. The One se lanzó en 2006. La Nariz detrás de esta fragrancia es Christine Nagel”, explica.

Según esta enciclopedia, las notas The One de Dolce & Gabanna son:

Notas de Salida son durazno, lichi, mandarina y bergamota.

Notas de Corazón son azucena, ciruela, jazmín y lirio de los valles (muguete).

Notas de Fondo son vainilla, ámbar, almizcle y vetiver.

En el caso de United Dreams Together, es una fragancia que apareció en el mercado en 2019 y sus notas son:

Notas de Salida son grosella espinosa, durazno (melocotón) y bergamota.

Notas de Corazón son magnolia, rosa, pimienta rosa y jazmín.

Notas de Fondo son vainilla, praliné, almizcle y cedro.

Teniendo en cuenta sus compuestos, se puede señalar que no son 100% iguales, pero tienen algunas notas parecidas que podrían generar esa aproximación.

Diferencia de precio:

Si nos vamos al tema precio, el The One de Dolce & Gabanna se puede conseguir en una famosa perfumería del país en $214.000, mientras que el United Dreams Together en esta edición está en la famosa página de compra y venta a un precio aproximado de $69.600.