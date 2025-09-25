Zaira Nara recordó la insólita reacción de Wanda cuando se enteró de su separación de Diego Forlán: “No se pierde una”

Zaira Nara lleva décadas en los medos de comunicación y con el tiempo supo como moverse entre la exposición mediática y su vida privada. La top model siempre mantuvo un perfil bajo con respecto a sus relaciones amorosas y se centra en publicar su maternidad, familia y sus trabajos como modelo en el mundo. En una entrevista reciente contó el detrás del día que canceló su boda.

Cabe recordar que en 2011 la modelo anunció el fin de su relación con Diego Forlán con quien se iba a casar después de tres años de noviazgo. De hecho, la pareja que estaba en Uruguay tenían los preparativos listos y solo quedaban 40 días para la boda.

La hermana de Wanda Nara estuvo en Rumis, el programa de streaming De la Casa, y allí recordó el escándalo mediático que se armó cuando escribió en X (en ese entonces Twitter): “Ahora que les puedo decir: ‘menos mal que no me casé’”.

Zaira Nara y Diego Forlán.

De esa forma anunció el fin de la relación y la cancelación de la boda, luego vino la polémica en los medios de comunicación. Hoy, a más de una década, Zaira contó los pormenores de ese día que puso fin al romance con Forlán.

Zaira Nara recordó su separación de Diego Forlán y la reacción de Wanda Nara

Lo primero que recordó la modelo fue que en ese entonces tenía 20 años “no daba” aseguró en retrospectiva. “Lo que pasó fue ‘no me quiero casar’ toma, listo”, comentó Zaira sobre el momento en que devolvió el anillo.

“Chicas, me pasó esto, estoy volviendo de Montevideo, no me voy a casar. Nos juntamos, y nos vamos todas a Pinamar a llorar, me ponen música para llorar en la ruta", contó la modelo en referencia a cuando se reunió con sus amigas íntimas para atravesar el duelo de la relación.

“Mi hermana que no se puede perder una, me llama: ‘dónde están’, ‘nos estamos yendo a Pinamar’. De repente en la ruta nos hacen luces mi hermana siguiéndonos para llorar con nosotras”, contó con humor Zaira.

En ese momento, habló una de sus amigas y recordó la frase que le dijo: “Algún día vas a mirar para atrás y vas a decir con más perspectiva: ‘menos mal que no me casé’”.

Eso fue lo que motivó a Zaira escribir el mensaje en Twitter que se volvió viral. “Lloraba porque me gusta llorar”, contó la modelo sobre la situación de ese momento.