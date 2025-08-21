Zaira Nara enfrentó los rumores de romance y habló de su relación con Nico Furtado: “Nos hacemos...”

Zaira Nara y Facundo Pieres decidieron ponerle punto final a su historia de amor, una relación que muchos creían que estaba hecha para perdurar. La modelo optó por alejarse del polista y, aunque la noticia sacudió al mundo del espectáculo, todavía se desconoce el verdadero motivo de la ruptura.

Lejos de quedarse quieta, en las últimas semanas Zaira viajó a Europa y allí sorprendió con varias coincidencias junto a reconocidos argentinos. Lo que nadie imaginaba es que ese viaje la dejaría envuelta en nuevas versiones que la vinculan sentimentalmente con Nico Furtado, despertando rumores de un posible romance.

Nicolás Furtado como Goyo en "Goyo". (Foto: Cleo Bouza/Netflix ©2024)

Hace apenas unas horas, Zaira Nara eligió hablar públicamente y lo hizo en LAM, donde se animó a aclarar todas las versiones que circulaban sobre su vida personal. La modelo no solo explicó los motivos de su separación de Facundo Pieres, sino que también enfrentó de lleno los rumores que la vinculaban sentimentalmente con el actor.

Zaira Nara rompió el silencio sobre su vínculo con Nico Furtado

Zaira Nara se mostró tranquila y reflexiva al hablar de su actualidad y de la manera en que maneja su vida privada frente a los medios. “Yo estoy muy bien, muy feliz, la verdad. Tuve un tiempo que traté como de resguardarme un poco de todo lo que es los medios, la exposición, porque termina pasando. Por lo menos a mí me pasa que me preguntan por todo lo que pasa alrededor de mi familia y muchas veces eh la verdad es que mi respuesta es no me quiero involucrar”, comenzó, dejando claro que prioriza su bienestar y el de los suyos por encima de los rumores.

Al ser consultada sobre los rumores que la vinculaban con Nico Furtado, Zaira Nara fue clara y directa: “No, que nada que ver, la verdad. Entiendo que estoy soltera y que quizás sal justo estábamos con Caro, con Pampita, que la tengo acá al lado, eh, en una fiesta, en una fiesta de las que siempre te piden fotos y nos hacemos fotos”, explicó, desmintiendo cualquier vínculo sentimental.

La modelo continuó dejando en claro su postura y la tranquilidad con la que maneja su vida personal: “O sea, me parece que si hubiera algo para esconder, yo no estaría haciendo fotos, pero entiendo que estando soltera te vinculen, pero nada más que eso”, finalizó. Zaira se mostró confiada y relajada, dejando claro que los rumores no afectan su estado de ánimo ni su vida cotidiana.