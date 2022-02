Yao Cabrera no deja de ser tendencia después de sufrir un importante accidente tras caer de un tercer piso. El youtuber estuvo en terapia intensiva, pero ya recibió el alta y se encuentra en su casa donde realiza la recuperación.

Sin embargo, en las últimas horas, reapareció en su cuenta de Instagram y apuntó contra los que “querían verlo muerto”. Esto se da después de que haya sido noticia por situaciones similares que terminaron siendo mentira.

El mensaje de Yao Cabrera para sus seguidores y disparó: "Gracias a los que me querían ver muerto" Foto: yaocabrera

“Ya me encuentro en mi casa. Muchas gracias a todas las personas, desde mis amigos, familiares, la prensa o inclusive a los que me querían ver muerto. Quiero decirles que estoy un poco asustado con lo que me pasó y que por el momento no voy a hacer declaraciones con lo sucedido”, señaló el influencer en sus redes sociales.

Todo esto se da en medio de la previa de su pelea con el Chino Maidana, en Dubai el próximo 5 de marzo. “Quiero pelear el 5 de marzo y eso es lo que va a pasar, en mi mente solo está la pronta recuperación para darles el mejor show de todos”, aclaró.

La internación de Yao Cabrera tras caer de un tercer piso

El youtuber uruguayo fue noticia en los últimos días por haber caído de un tercer piso en Villa Carlos Paz y donde tuvo que ser internado. Su abogado, Alejandro Cipolla, relató que se enteró del accidente a través del padre de Cabrera.

Yao Cabrera estuvo internado por caer de un tercer piso. Sin embargo, los usuarios de Twitter desconfiaron de la veracidad del hecho. Foto: Instagram

Sin embargo, producto de la poca información sobre su accidente, en las redes sociales varios usuarios comenzaron a cuestionar la veracidad del hecho e insistieron que fue otro invento del influencer.

El día que Yao Cabrera fingió su muerte por sicarios

Durante el 2020, en pleno auge del youtuber en las redes sociales, Yao Cabrera se convirtió tendencia después de que haya compartido una serie de videos en los que se pudo ver cómo, supuestamente le disparaban a quemarropa.

Después hacerse virales las imágenes, sus seguidores marcharon al Obelisco para reclamar justicia, pero se trató de una broma realizada por Cabrera.