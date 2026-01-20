Yanina Latorre mostró su encuentro con Lionel Messi y presumió el especial regalo que recibió: “La emoción es total”

Yanina Latorre se fue de vacaciones a Miami después de un exitoso año con su programa propio, que sigue al aire y en su reemplazo está Sabrina Rojas. Mientras tanto, la conductora muestra sus días en Estados Unidos, como parte de su viaje, y con total emoción se reunió con Lionel Messi.

La también contadora pública contó que fue a las instalaciones del Inter Miami, donde recorrió, charló con Messi y recibió un regalo especial de parte del rosarino e ídolo del fútbol.

El encuentro fue lejos de las cámaras, en un ambiente tranquilo y de charlas entre Diego Latorre, Yanina y Lionel Messi. Luego, de la reunión en el club, la conductora compartió las fotos con alegría en su cuenta de Instagram, dando detalles.

Yanina Latorre con Lionel Messi

“La emoción es total cuando lo ves. Lo amo. Nos esperó, nos recibió, charlamos, nos reímos y nos quedamos a ver el entrenamiento. Es el uno adentro y fuera de la cancha”, escribió Yanina Latorre junto a varias fotos del feliz momento que quedará en sus recuerdos.

La historia no quedó ahí; después del encuentro, Yanina se grabó caminando por las calles de Miami con una campera rosa deportiva del Inter Miami que fue un regalo de Messi a la conductora.

Yanina Latorre, Diego y Lionel Messi

“Sólo salí a caminar para presumir la campera que me regaló Messi”, comentó con alegría la famosa y sin poder creer que estuvo con El 10 y recibió un regalo suyo.

Yanina Latorre mostró el regalo que le hizo Lionel Messi

Un participante de MasterChef juntó firmas para que Yanina Latorre no se sume al programa

Yanina Latorre se sumó al reality de cocina en reemplazo de Maxi López mientras este estuvo en Suiza. Si bien la famosa estaba contenta por su participación, hay algunos compañeros que no estuvieron de acuerdo con la incorporación.

“No hacía falta Yanina acá, creo que Maxi le erró”, se sinceró Turco Husain.

“¿Por qué sentías que estaba de más?“, preguntó Grego Rosselló. ”Ella tiene un programa que cuenta todo... y todo no se cuenta", explicó su postura el exfutbolista. “Salía de acá y estaba desesperada por contar todo, porque se le notaba en la cara”, comentó.