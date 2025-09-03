¿Ya reemplazó a Demichelis? El nuevo pretendiente de Evangelina Anderson, 8 años menor

Después de ponerle fin a la relación de más de 17 años que sostuvo con Martín Demichelis, Evangelina Anderson habría empezado a experimentar nuevas aventuras. De acuerdo con la información que dio Pepe Ochoa en “LAM”, la modelo estaría frecuentando a uno de sus pretendientes.

Claro que, hasta el momento, Evangelina Anderson no profundizó sobre su vida personal ante la prensa, pero con la información en mano, Pepe Ochoa dio a conocer aquello que la modelo no querría develar por el momento.

Quién sería el pretendiente de Evangelina Anderson tras separarse de Martín Demichelis

“Está chongueando con este chico Franco. Me lo minimizó. Me dijo ‘la paso bien, me vas a ver con un montón de gente saliendo porque estoy recuperando el tiempo que perdí’”, comentó Pepe en el piso de “LAM”.

Martín Demichelis le habría sido infiel a Evangelina Anderson.

No obstante, Pepe subrayó que el pretendiente de Evangelina Anderson sería 8 años menor que ella, puesto que este tendría 34 años.

Como si lo antes mencionado fuera poco, la también panelista de “LAM”, Julieta Argenta, ofreció un dato de color sobre la nueva vida de Evangelina Anderson: “Majo Martino es amiga de ella y nos había contado en Bondi que estaba a full disfrutando”.

Incluso, Julieta se atrevió a más y sumó: “Está con mucho laburo, pero con los tipos está en un nivel...”. Por último, pero no menos redundante, en “LAM” comentaron que quien habría aconsejado a Evangelina Anderson después de su separación habría sido Pampita.

En ese sentido, se cree que Ana Carolina Ardohain habría motivado a Evangelina Anderson a disfrutar de su vida ahora que está soltera y sin ningún tipo de compromiso.

Mientras los aspectos sobre su vida personal siguen siendo un tema candente en las redes sociales, Evangelina Anderson pisa fuerte en el ámbito laboral por la gran oportunidad que le dieron en Telefe.

Evangelina Anderson se mostró con el vestido lencero más sexy con encaje

Según transcendió, Evangelina Anderson habría dejado de formar parte de “Los 8 Escalones” para unirse a la nueva edición de “MasterChef” conducida por Wanda Nara. Es decir que, la modelo en poco menos de 1 año pasaría de figurar en el Canal 13 a brillar dentro de la pantalla de Telefe.