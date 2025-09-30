Fede Bal se presentó a la gala de los Premios Martín Fierro de la televisión 2025 y subió al estrado para aceptar el premio en la categoría de Mejor Programa de Viajes y Turismo. El presentador de Resto del Mundo fue distinguido por el ciclo que emite El Trece.

El actor, a quien recientemente se le vinculó sentimentalmente con la locutora Evelyn Botto, generando rumores de un posible romance, fue captado anoche en el after party de los premios, a los besos con una joven cuya identidad aún se desconoce.

Fede Bal y Evelyn Botto.

Esta filmación y la novedad fueron difundidas en el stream “Love”, transmitido desde el shopping Abasto. La periodista comentó: “Fede Bal y una chica misteriosa a los besos furiosos en el after de los Marín Fierro”, justo antes de exhibir el material.

Así estuvo Fede Bal a los besos con una famosa en los Martín Fierro

Se pudo observar al actor, ataviado con traje y gafas de sol oscuras, besando apasionadamente a una joven que vestía un vestido negro y llevaba un peinado recogido. Esto generó una pregunta inmediata: ¿y la novia? ¿Qué pasó con Evelyn Botto?

A pesar de que ambos han aclarado en diversas entrevistas que no mantienen un noviazgo formal (lo que les permite interactuar con quien deseen), la actitud de Fede Bal resultó sorprendente y llamó la atención. Esto se debe a que el incidente ocurrió en un sitio público, colmado de cámaras, y con el conocimiento de que el video probablemente se haría viral.

Hace poco, el actor había explicado que su situación de soltería le permite seguir “coqueteando” sin causar inconvenientes con Evelyn: “Ella no es que me permite o no me permite, estoy soltero y ella también. Eve es una persona que cuando hace entrevistas en su programa también chamuya y se divierte. ¿Por qué tenemos que cerrarnos y dejar de ser las personas con nuestra esencia porque nos gustamos y compartimos buenos momentos?”.

Finalmente, Bal aseguró: “Estamos muy bien así, sin rótulos.” Él defiende un nuevo modelo de relación donde “no nos preguntamos con quién estás, qué somos, qué hiciste ayer, qué sentís por mí.” En cambio, la clave es “simplemente vivimos, disfrutamos y de eso se trata”.