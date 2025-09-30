La insólita forma en que Fede Bal homenajeó a su papá Santiago en los Martín Fierro y que se volvió viral

Federico Bal es un actor, conductor y productor argentino que es hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal. A lo largo de los años, el famoso se volvió noticia por sus escandalosos romances o las acusaciones de infidelidad. Con su programa “Resto del mundo” logró ganar el Martín Fierro y al recibir hizo un inusual homenaje.

Santiago Bal, Fede Bal y Carmen Barbieri

El hijo de los famosos ganó el premio más disputado de la televisión y cuando subió al escenario con su equipo tuvo una divertida idea para homenajear a su padre Santiago, quien fue un reconocido productor de teatro y murió en diciembre de 2019.

Fede Bal interpretó una escena de Los Simuladores y el momento se volvió viral en redes sociales por su imitación e ingenio.

El llamativo homenaje de Fede Bal a Santiago en los Martín Fierro

“Muchas gracias, somos muy felices de hacer este programa hace muchos años. Gracias también a los argentinos que encontramos por el mundo, que siempre tienen ganas de volver a la Argentina, el mejor país del mundo”, expresó Fede Bal al recibir el premio Martín Fierro en la terna de Mejor programa de viajes/ turismo.

Antes de retirarse del escenario, Fede Bal sorprendió con una desopilante escena con guiño a su papá. “Y por último, quiero agradecer a unas personas que ellos creo que saben en este momento a quienes me refiero”, comentó el conducto mientras prendía un encendedor y en la otra mano el Martín Fierro.

Si bien muchos no entendieron la referencia, en redes sociales rápidamente rememoraron a la escena en que Santiago Bal participa en Los Simuladores.

En la escena, el exmarido de Carmen Barbieri pronuncia las mismas palabras que Fede, ya que actuaba de un presentador en una ceremonia de entrega de premios.

“Acaba de hacer cine en vivo”, fue una de las frases más virales de X sobre el desopilante homenaje de Fede Bal a su papá al recibir el premio más esperado de la televisión.