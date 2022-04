Wanda Nara sorprendió este día domingo a través de su cuenta de Instagram con un posteo a puro amor. Allí, se puede ver una fotografía de ella junto a Mauro Icardi y, unas palabras dedicadas al mismo.

Tras el escándalo del Wanda Gate el rumor de separación definitiva de la pareja copó las redes sociales y principales portales de entretenimiento, pero lejos de aquel escenario, los mismos se muestran más enamorados que nunca siguiendo el leitmotiv de “lo que no te mata, te fortalece”.

Wanda Nara le dedicó unas palabras de amor a Mauro Icardi en su cuenta de Instagram. Foto: Wanda Nara

“Quiero que la vida solo te devuelva un poquito del amor, el cuidado y de todo lo que me das. Quizás no soy la mejor mujer del mundo, pero de lo que podés estar seguro de que soy quien muere de felicidad por dentro en cada logro tuyo o se muere por dentro de tristeza cuando las cosas no van bien” comenzaba expresando a corazón abierto la mediática.

Wanda Nara le dedicó unas palabras de amor a Mauro Icardi en su cuenta de Instagram. Foto: Wanda Nara

Acto seguido, Wanda comentaba con mucha emoción y haciendo frente a las infidelidades “Son etapas, son rachas, es la vida… pero en las malas me quedé, las buenas las disfrutamos y ojalá la vida nos siga regalando todo tipo de momentos que nos hagan crecer juntos. Te amo”.

El posteo de amor de Mauro Icardi a Wanda Nara

Mauro Icardi se muestra muy enamorado de Wanda Nara a través de sus redes sociales, y, al igual que ella, no duda en compartir su reconciliación haciéndole frente a los rumores de crisis en la pareja tras el Wanda Gate.

Es de esta forma que, el futbolista compartió a través de su cuenta de Instagram una serie de fotos de paseo por las calles de París junto a su amada y madre de sus hijos, dejando en claro que es la única dueña de su corazón.

Mauro Icardi se muestra muy enamorado de Wanda Nara a través de su cuenta de Instagram. Foto: Mauro Icardi

“Día floreado en París” y “atardecer parisino” eran las frases que acompañaban las publicaciones de Mauro, quien despertó en los seguidores de la pareja una gran alegría, logrando de esta forma conseguir un promedio de 100 mil likes por publicación e innumerable cantidad de comentarios.

Mauro Icardi se muestra muy enamorado de Wanda Nara a través de su cuenta de Instagram. Foto: Mauro Icardi

“Nada los va a destruir más viva que nunca esta familiaaa”, “Me encantan las fotos! Me encanta la familia!! Sigan para adelante!!”, “Viva el amor”, “Son tan lindos”, “Hermosa pareja! Divinos los dos” eran algunos de los muchos comentarios hacia la pareja.