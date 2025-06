Wanda Nara se mostró llorando y causó preocupación: “No puedo...”

Wanda Nara es una de las famosas que siempre stá en el centro de la atención de los medios de comunicación por su vida llena de escándalos y conflictos. La famosa lleva un polémico divorcio con Mauro Icardi y enfrentamientos en la Justicia por la tenencia de sus hijas.

A los fuertes idas y venidas de la mediática y el futbolista se suma la polémica relación de Icardi con la China Suárez, quien fue la tercera en discordia en el matrimonio en 2021. Por lo que todo lo que pasa con la novela del momento genera repercusiones.

Desde que se separaron Wanda Nara y Mauro Icardi no han dejado de dejarse indirectas en redes sociales, además de que el futbolista no puede ver a sus hijas por el conflicto legal que tienen y del cual espera la revinculación.

El tremendo descargo de Mauro Icardi contra Wanda Nara tras cruzarse en el juicio: “Mitómana”

El fin de semana pasado, que fue el Día del Padre, Wanda viajó a Uruguay con su hermana y su papá para pasar el fin de semana largo. Se esperaba que Icardi se reúna con sus hijas en la fecha especial, pero no pasó, ya que el futbolista no fue para no caer en una trampa.

Por su parte, también se fue a Uruguay con la China Suárez. Tras el fin de semana, la famosa volvió y se mostró en redes sociales con una foto que llamó la atención.

La preocupante foto de Wanda Nara en medio de su conflicto con Mauro Icardi

Wanda Nara compartió una foto con los ojos llorosos y lágrimas por su rostro, lo que generó preocupación por el escándalo judicial que enfrenta con Mauro Icardi por sus hijas. Sin embargo, en la misma publicación, aclaró el motivo de su llanto.

La preocupante foto de Wanda Nara llorando

En este caso, la mediática contó que son lágrima de orgullo por el presente de sus hijos. En la publicación, Wanda mostró la ubicación en donde estaban y este era la Asociación Escuelas Lincoln, el colegio al que van sus niños.

“Graduación. No puedo sentir más orgullo. Qué afortunada soy”, escribió la mediática junto a la foto del acto escolar.