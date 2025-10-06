Wanda Nara puso a Maxi López contra las cuerdas con una irresistible promesa: “Hasta altas horas de la noche”

Antes del estreno de MasterChef Celebrity y, en medio de sus polémicas promociones, Wanda Nara confesó la insólita promesa que le hizo a Maxi López en caso de que llegue a ganar el reality de cocina más visto de la Argentina.

La conductora de televisión realizó una dinámica de preguntas y respuestas para Telefe y, dentro de la misma, contó aquello que le prometió a su exesposo y el papá de sus primeros 3 hijos.

Qué tipo de promesa le hizo Wanda Nara a Maxi López

De acuerdo con la revelación hecha para Telefe, Wanda Nara prometió devolverle su casa de Santa Bárbara a Maxi López en caso de que llegue a ganar la nueva edición de MasterChef Celebrity.

Maxi López habló con la prensa al llegar al país para ver a su hijo Valentino. (Foto: Captura de pantalla)

“Le prometí que le devolvía la casa. Sabés cómo le está metiendo ahora. Está estudiando hasta altas horas de la noche”, dijo la empresaria. Asimismo, a la hermana de Zaira Nara le consultaron que le daría Maxi a cambio si perdía el concurso.

Lejos de omitir tal consulta, Wanda bromeó con los incontables conflictos que tuvo con Maxi López en el pasado: “Los chicos ya lo tengo, la casa también, no le puedo sacar más nada”.

Cabe aclarar que Wanda se quedó con la mansión que el futbolista tenía en Santa Bárbara, esto con el fin de saldar las cuentas pendientes por la cuota alimentaria de sus tres hijos. Ahora que el vínculo entre ambos fue retomado, la conductora estaría dispuesta a devolverle la casa a su exmarido.

Mientras que los hechos se esclarecen, Gustavo Méndez informó que López habría arreglado su salida temprana de MasterChef Celebrity, puesto que su actual pareja, Daniela Christiansson, se encuentra en la dulce espera de su segundo hijo en común. Con el nacimiento del bebé en camino, Maxi se convertirá en padre de 5.

Wanda Nara, figura de Telefe.

Por su parte, Wanda Nara sigue firme en los conflictos con Mauro Icardi, de quien todavía no se ha divorciado de forma legal y, en el proceso, vive un romance con el empresario Martín Migueles.