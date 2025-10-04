A punto de perderlo todo: Wanda Nara recibió una denuncia millonaria que puso en riesgo su patrimonio

La empresaria y conductora Wanda Nara se encuentra nuevamente en el centro de la polémica tras una denuncia en su contra en Uruguay. La plataforma de contenido para adultos Divas Play la acusa de incumplir un contrato millonario firmado en mayo de 2024, lo que podría costarle millones de dólares y comprometer sus bienes en el país vecino.

Según detalló el periodista Santiago Sposato en el programa A la Tarde, de América TV, el acuerdo establecía que Nara recibiría el 80% de lo recaudado hasta alcanzar un objetivo económico de 5 millones de dólares. Además, incluía una cláusula de exclusividad que le prohibía subir contenido audiovisual a otras plataformas de adultos.

Wanda Nara crea contenido para adultos.

El contrato también contemplaba una penalidad de 10 mil dólares diarios por cada día que la mediática mantuviera su material en una plataforma distinta a la acordada. Sin embargo, la empresaria decidió dar por finalizado el vínculo de manera unilateral, alegando falta de pago.

Desde Divas Play aseguran que ya habían realizado una transferencia significativa a una cuenta en Italia, tal como Nara había solicitado por cuestiones impositivas. Este choque de versiones generó un conflicto legal que podría tener consecuencias económicas graves para la mediática.

Además de la disputa económica, la denuncia podría afectar el patrimonio de Nara en Uruguay. Se ha informado que posee una mansión en el país, valuada en tres millones de dólares, que podría quedar comprometida si la causa avanza hacia un embargo.

La nueva mansión de Wanda Nara.

La propiedad está registrada a nombre de Wanda, lo que aumenta la posibilidad de que, en caso de una resolución desfavorable, deba responder con su patrimonio personal. La situación genera incertidumbre sobre el futuro de la mansión y otros bienes de la empresaria en Uruguay.

Por el momento, la empresaria no se ha pronunciado públicamente sobre la denuncia ni sobre las posibles implicancias legales que podría enfrentar. Se espera que en los próximos días se realicen avances en la causa que permitan esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.