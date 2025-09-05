Wanda Nara fulminó a Luis Ventura en la previa de MasterChef con una pregunta letal: “¿Le llega un sobre del exterior?"

Durante las últimas horas, Wanda Nara y Vero Lozano anunciaron a los participantes que formarán parte de la nueva edición de “MasterChef Celebrity”. Entre los tantos nombres mencionados surgió el de Luis Ventura y, sorpresivamente, la empresaria reaccionó de forma explosiva.

Con base a la reacción que Wanda Nara sostuvo tras anunciar a Luis Ventura como participante, se cree que habrá un picante enfrentamiento entre ambos durante las emisiones de “MasterChef Celebrity”.

Luis Ventura. Foto web.

Qué dijo Wanda Nara sobre Luis Ventura en la previa de MasterChef Celebrity

De acuerdo con la escena presentada, después de comunicar que Luis Ventura estará en la nueva temporada de “MasterChef Celebrity”, Wanda Nara lanzó el siguiente comentario: “Me encanta que se atreva a tenerme cara a cara”.

Luego, Vero Lozano le preguntó a Wanda Nara sobre las tensiones con Luis Ventura y ella respondió: “Me echó un montón de veces de este canal”. Según la conductora de “MasterChef”, el periodista habría dicho en numerosas oportunidades que el canal de las pelotitas se habría desvinculado de ella.

“Le voy a hacer muchas preguntas. A mí me gusta mucho hablar las cosas cara a cara. Le preguntaría: ‘¿Por qué me consideraba echada de este programa?’”, replicó Wanda Nara.

Wanda Nara, conductora de Masterchef Celebrity. Foto: web.

Además, Wanda Nara dejó entredicho que tampoco le gusta la forma en la que Luis Ventura ha defendido a Mauro Icardi y la China Suárez: “Quiero saber: ‘¿Le llega un sobre del exterior?’ Tengo muchas cosas para preguntarle”, advirtió.

Por la postura de Wanda Nara, todo parecería indicar que Luis Ventura no la tendrá fácil en “MasterChef Celebrity”, pero al igual que el resto de los famosos invitados, deberá asumir el reto y no inmiscuirse demasiado con los hechos pasados que involucran de forma directa e indirecta a la presentadora del certamen de cocina.

Igualmente, Wanda Nara ya advirtió lo que pretende hacer durante las grabaciones de “MasterChef Celebrity”, por lo cual, ya sería un hecho que Luis Ventura no saldrá ileso del enfrentamiento que le espera, mismo que podría verse a través de la pantalla de Telefe.