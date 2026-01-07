Wanda Nara estaría separada de Martín Migueles hace una semana: “No le cree nada”

Wanda Nara comenzó el año acaparando todos los titulares. Muchos de ellos, ligados a su vínculo con Martín Migueles, quien hasta hace horas era conocido por todos como su actual novio. Sin embargo, este miércoles, Yanina Latorre aseguró que el romance terminó.

La panelista y conductora está de vacaciones, pero se comunicó telefónicamente con quienes la reemplazan en SQP para contar la novedad que había adelantado en sus conocidas placas negras de Instagram.

“Se separaron Wanda y Migueles. Lo dejó ella. No le cree nada”, advirtió Yanina esta tarde. Y agregó: “Wanda está averiguando sobre la causa, la enojó mucho lo de Ciardone y no nos olvidemos del hijito que tiene y no conoce”.

“Lo grave es lo turbio que es él”

Según Latorre, “se separaron hace una semana”. “En Punta del Este, cuando contamos todo lo de Ciardone. A ella le afectó, obviamente él le mintió y ella ahí en ese momento lo dejó. No quería blanquearlo rápido porque no se querían volver de un día para el otro y estaban los chicos en el medio, además", contó la panelista.

“Ella lo dejó y él ahora está cual arrastrado, rogándole volver, que le va a demostrar que no es verdad", agregó.

Wanda Nara y Martín Migueles.

Cabe recordar que la exvedette Claudia Ciardone, que tuvo un breve romance con el empresario, aseguró que él, ya estando con Wanda, volvió a escribirle para verla. “Ciardone no mintió, no le es necesario inventar todo eso. Aparte hay chats y está el audio. ¿Por qué debería mentir? Yo la llamé y ella no está ni siquiera mediática, no tiene que vender algo, no es que quiere volver al medio", reflexionó la conductora.

Acerca de por qué Wanda publicó algunos mensajes defendiéndolo o por qué aún se muestra con él, Yanina consideró: “Creo que le molesta quedar para el mundo como que le volvieron a mentir. Igualmente yo hoy hablé con alguien del entorno de ella muy cercano y le dije que ni se preocupe, cualquiera puede conocer un tipo y en dos, tres meses, darse cuenta que es un boludo. Todas estuvimos ahí. Para mí lo grave es lo turbio que es él. Ella ahora empezó a averiguar, porque vos cuando salís con un tipo no pensás que va a ser estafador".