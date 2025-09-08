Después de que se dieran a conocer los resultados de las elecciones bonaerenses que se efectuaron este 7 de septiembre, Antonio Laje se mostró molestó por el triunfo de Fuerza Patria frente a La Libertad Avanza. Tras la fuerte reacción del conductor de A24, Viviana Canosa explotó en su contra y revivió las polémicas del pasado.

Pero ¿Qué fue lo que realmente dijo Antonio Laje? El presentador de A24 repudió a quienes votaron por el peronismo, movimiento que sería el responsable de la inseguridad y la falta de gestión policía en la provincia.

Antonio Laje sigue en América durante el 2022

Como es de suponer, los comentarios del periodista fueron bien recibidos por algunos y rechazados por otros. Tal es el caso de Viviana Canosa, quien no dudó en apuntar en contra de Antonio Laje desde el Carnaval Stream.

Qué dijo Viviana Canosa sobre los dichos de Antonio Laje

Viviana Canosa aprovechó la emisión de su programa “El bulo de Viviana”, para opinar sobre los dichos de Antonio Laje. En principio, la locutora de Carnaval Stream dijo: “Antonio, patético sos vos”.

Luego, Viviana Canosa fue aún más contundente al recordar las polémicas acusaciones por las que ha sido acusado Antonio Laje en el pasado: “Patético es acosar mujeres, tratar mal a mujeres en televisión. Lo vi yo, me lo contaron, tengo testimonios y he hablado porque laburé ahí (en el Grupo América)”.

Como si lo antes mencionado fuera poco, Viviana Canosa se dispuso a ser aún más dura con su descargo y añadió: “Acosas minas. No sé ahora que tu mujer te echó de tu casa”.

Por último, pero no menos importante, Viviana Canosa cerró el descargo a Laje con estas contundentes palabras: “Eso es patético Antonio, no que la gente en democracia vote a quien quiera”.

De tal manera, Viviana Canosa defendió el criterio personal de los votantes y consideró deplorable la crítica de Antonio Laje, esto debido a los incontables cuestionamientos que se le han hecho dentro y fuera del Grupo América por las conductas cuestionables que tendría para con sus compañeras mujeres.

El conductor de América en la mira

Hasta el momento, Antonio Laje no respondió al descargo de Viviana Canosa, pero se espera que lo haga durante las próximas horas por la pantalla de América.