Sin pelos en la lengua: Adrián Suar reveló la verdad detrás del fin del programa de Viviana Canosa

Tras las numerosas especulaciones que se han hecho al respecto, Adrián Suar rompió el silencio. El gerente de programación del Canal 13, finalmente se refirió al levantamiento del programa de Viviana Canosa.

Más precisamente, Adrián Suar asistió al estreno de “La Cena de los Tontos” y allí fue abordado por la prensa. Como es de suponer, al también actor le consultaron sobre la inesperada salida de Viviana Canosa del Canal 13 y, lejos de evadir el tema, se sinceró.

Aseguran que el programa de Viviana Canosa no se emitirá más.

Qué dijo Adrián Suar sobre el levantamiento del programa de Viviana Canosa

En principio, Adrián Suar expresó lo siguiente: “Es difícil poner en palabras el motivo por el cual se terminó su programa. Hay cosas que no diría públicamente. Hay programas que se levantan por bajo rating, este no fue el caso”.

Luego, Adrián Suar develó la verdad detrás del levantamiento del formato de Viviana: “Terminó porque en julio vencía el contrato y quería cambiar”.

En ese sentido, Adrián Suar contó que el levantamiento del formato de Canosa no agradó del todo, pero era una decisión que debía llevarse a cabo: “Generalmente, cuando se termina un programa la gente se resiente un poco, es normal. Lo entiendo”.

Por otro lado, Viviana Canosa también sostuvo que quedó en buenos términos no solo con el canal, sino también con Adrián Suar. Sin embargo, dejó entredicho que, para la producción y ejecución de “Viviana en vivo”, no tenía todas las libertades que había acordado en un principio.

Puntualmente, en su programa de Streaming, Viviana comentó: “El primer día estaba chocha. Me putearon de arriba abajo porque hablé de política. Yo había hablado de la libertad de expresión y no gustó. No podía hacer a Wanda Nara todos los días, y dije: ‘¿Para qué me contrataron? ¡Qué quilombo!’”.

Pese a las contundentes declaraciones de Viviana Canosa y Adrián Suar, hay quienes afirman que el programa lo levantaron debido a las denuncias falsas que la presentadora habría hecho contra varias figuras importantes de la Argentina.