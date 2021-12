El inicio de este lunes de Buenos días América, el noticiero que conduce Antonio Laje (59) no tuvo su comienzo como todas las mañanas. Es que tras ser acusado de maltratador por excompañeras de trabajo, decidió romper silencio.

Antonio Laje se quebró en vivo. (Foto: Captura de pantalla)

“Nunca pensé que con la violencia, con la virulencia, con la maldad y con la agresión de lo que estuve viviendo y viviendo mi familia durante estos últimos días. Yo tengo el alma destruida, la verdad que tengo el corazón recontra partido por lo que estuve viviendo”, comenzó su discurso.

“No es fácil este trabajo. Son 4 horas y media de aire. Acá se vive tensión, se vive minuto a minuto y, obviamente, no es para todos este trabajo. Que no sea para todos no quiere decir que no sea bueno o malo, quiere decir que tal vez sea otro el trabajo que hay que hacer y que esto no se soporta fácilmente”, agregó.

Con respecto a su manera de desenvolverse expresó: “Yo no tengo ningun problema en pedir disculpas si alguien se sintió maltratado. Lo único que quiero dejar en claro es que acá no hay maltrato. Yo exijo y quiero que las cosas salgan bien porque lo único que me preocupa porque además es así como se forman los mejores profesionales”.

Todo comenzó cuando María Belén Ludueña renunció al ciclo que conducía junto a Laje y lo hizo a través de un llanto desconsolado por lo que los rumores de violencia comenzaron a crecer.

María Belén Ludueña se fue de Buenos días América: su desconsolado llanto (Captura de video).

Según declaró Laura Ubfal, los casos de mujeres que sufrieron violencia laboral por parte del reconocido conductor llegarían a siete. Inclusive, varias de las acusaciones también estarían dirigidas hacia Ximena Xanthopoulos, productora ejecutiva del programa.