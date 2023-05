Viral: una tiktoker mostró el lado B de irse a vivir al exterior y contó “lo que no te dicen”

Muchos son los jóvenes que abandonan el país estos días por diversos motivos y algunos de ellos comparten sus experiencias personales tras arribar a los diferentes destinos que eligieron para darle un nuevo comienzo a sus vidas, y así comenzar a escribir una nueva historia.

Muchos jóvenes se van del país en busca de un nuevo comienzo en sus vidas. Foto: Infobae.com

En esta oportunidad, una tik toker llamada Martu acudió a su cuenta en la red social para contar cómo la recibieron en Australia, lugar donde reside actualmente. De esta manera, la joven se sinceró con sus seguidores sobre la búsqueda laboral ya que en las últimas semanas se viralizó que dicho país es uno de los destinos con más oferta en el mercado laboral.

Una joven se mudó a Australia y aseguró que conseguir trabajó allí no es tan fácil como parece en las redes sociales. Foto: Tik Tok

Las dificultades para encontrar trabajo en el exterior de Argentina

“Voy a desenmascarar una mentira universal”, advirtió la internauta en el inicio del corto clip que compartió mediante Tik Tok. “Instagram, Twitter, Facebook…tus amigos que vinieron hace cinco años te van a decir que llegas a Australia, haces así y conseguís trabajo”, sumó haciendo un chasquido con los dedos en un intento de mostrar inmediatez a través del gesto que hizo con su mano.

Luego, la joven continuó: “Que en tres segundos te piden por favor que vengas a trabajar a su país. Yo llegué, me crucé el charco” para luego aclarar: “No para el norte como he hecho antes sino para el Oeste esperando conseguir trabajo rapidísimo y muy fácil…y no es tan así”.

“Llegué y tardé más o menos…un mes con 850 curriculums enviados y aplicados via todas las plataformas de trabajos habidos y por haber con pocas respuestas”, se sinceró Martu en el corto video que publicó en internet.

Antes de culminar sobre su experiencia viviendo en Australia, la tiktoker volvió a subrayar: “Así que no. No es nada fácil”. “Nosotros con mi novio, lo que hicimos fue agarramos, compramos un auto y nos mudamos en medio de un pueblo, en medio de la nada. Ahí empezamos a buscar y a tirar CVs para que nos llamarán o nos contactarán de algún lado”, cerró.