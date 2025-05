VIDEO | Así fue el encuentro íntimo entre Wanda Nara y Mauro Icardi que nadie esperaba y dejó a todos en shock.

Este jueves, Pochi de Gossipeame reveló en Puro Show detalles exclusivos de su charla con Wanda Nara luego del tan íntimo encuentro con Mauro Icardi en el estacionamiento, tras la intensa audiencia que ambos protagonizaron en el Tribunal de Familia de Milán, Italia.

La influencer, conocida por tener información de primera mano del mundo del espectáculo, sorprendió a los conductores del ciclo al contar qué le dijo exactamente Wanda sobre ese momento tan comentado.

Se reveló cómo Wanda Nara engañaba a Mauro Icardi en Italia y el shock es total: “Dejaba a sus hijos en un...”.

La audiencia en Milán, que generó un enorme revuelo mediático, giró en torno a la disputa legal por la tenencia y la educación de sus hijas. Si bien en un principio muchos especularon con una posible reconciliación, las imágenes del encuentro en el estacionamiento mostraron una conversación tensa, lo que dio pie a rumores de todo tipo.

Qué sintieron Mauro Icardi y Wanda Nara al verse en el Tribunal de Milán

Durante su participación en el programa de eltrece, la panelista compartió detalles del intercambio que tuvo con Wanda Nara tras el reencuentro con Mauro Icardi en el estacionamiento. “Le pregunté ‘¿qué te pasó cuando lo viste después de la última vez?’ y me dijo que él estaba muy enojado pero que también ella lo vio con ojos tristes“, relató al aire.

Luego, sorprendió al contar la frase que la conductora le confesó en privado sobre su ex: “Me dijo ‘la verdad que me puso mal, me daban como ganas de abrazarlo’ y creo que me dijo no porque le pase algo sentimental con él...”.

La panelista continuó con la explicación sobre la emotiva reacción de Wanda Nara tras ver a Mauro Icardi, y agregó: “Sino más bien pensando hasta dónde llegaron después de doce años juntos”. Frente a esta reflexión, Caro Molinari no dudó en intervenir y dar su punto de vista sobre la actitud del futbolista: “Pero él está enojado porque no le deja ver a las hijas y tiene razón”.

Este nuevo capítulo en la historia entre Wanda Nara y Mauro Icardi vuelve a dejar en evidencia que, a pesar de la distancia y los conflictos legales, aún existen emociones encontradas. La mezcla de enojo, tristeza y nostalgia que vivieron durante el inesperado reencuentro demuestra que, más allá de las disputas mediáticas, los doce años compartidos pesan. Mientras tanto, el futuro entre ellos sigue siendo incierto y cada detalle que sale a la luz reaviva el interés del público por una de las parejas más mediáticas de la última década.