Una ex Gran Hermano está en terapia intensiva y hay preocupación por su salud: “Recen por mí”

La salud de Silvina Scheffler, ex participante de Gran Hermano, genera creciente preocupación. La mediática continúa internada en la Clínica Bazterrica, donde atraviesa un cuadro complejo que, según su propio testimonio, se agravó en las últimas horas y la mantiene con intensos dolores y fiebre intermitente, de acuerdo a lo que difundió TN.

Desde el hospital, Scheffler envió audios a personas de su entorno en los que se la escucha visiblemente afectada. “La estoy pasando muy mal. Estoy dolorida todo el tiempo, no te puedo explicar lo que se siente”, expresó con la voz cansada y quebrada, en un mensaje que fue compartido por Nadia Epstein, su excompañera del reality.

Incertidumbre sobre el diagnóstico

Si bien inicialmente se informó que la exparticipante de Gran Hermano cursa leptospirosis, personas cercanas aclararon que el diagnóstico aún no estaría completamente confirmado. Epstein explicó en el programa A la tarde (América) que Scheffler había mostrado una leve mejoría tras pasar a una habitación común, pero luego volvió a levantar fiebre y fue trasladada nuevamente a una sala intermedia.

“Estuvo 24 horas sin fiebre y volvió. Puede ser otro tipo de virus”, deslizó Epstein, marcando la cautela con la que los médicos siguen el caso.

En paralelo, Silvina mantuvo contacto con la periodista Fernanda Iglesias, a quien le reconoció que su situación es delicada: “Me está costando mucho poder salir adelante. Voy de a poco, si Dios quiere, pero es una lucha súper difícil”.

Silvina Scheffler

El posteo que preocupó en redes

En medio de toda la lucha por su salud, la ex Gran Hermano publicó en su cuenta de Instagram, una historia que alarmó a todos: “Quiero pedirle a todos ustedes. Recen por mí. Me está costando mucho mi recuperación”.

Preocupación por su salud.

Qué es la leptospirosis y por qué preocupa

La leptospirosis es una enfermedad infecciosa que suele cobrar relevancia en épocas de lluvias intensas e inundaciones. Está provocada por una bacteria que se transmite de animales a humanos, principalmente a través de la orina de ratas, perros, vacas u otros animales, que puede contaminar agua y barro.

El contagio se produce cuando la bacteria ingresa al cuerpo por heridas en la piel o por mucosas como ojos, nariz o boca. Los síntomas suelen aparecer entre una y dos semanas después del contacto e incluyen fiebre alta, dolores musculares intensos, sobre todo en las piernas, dolor de cabeza, escalofríos, náuseas y enrojecimiento ocular.

En los casos más graves, la enfermedad puede generar complicaciones hepáticas, renales o hemorragias, por lo que el diagnóstico temprano y el seguimiento médico resultan fundamentales.