Nito Artaza rompió el silencio sobre el alarmante estado de salud de su ex Silvina Scheffler: “Fue delicado”

Silvina Scheffler es una exparticipante de Gran Hermano y expareja de Nito Artaza. La famosa que por años mantuvo un perfil bajo, ahora es noticia por el delicado estado de salud que atraviesa, está internada hace varios días en la Clínica Bazterrica por un cuadro de leptospirosis y su condición es delicada.

Luego de conocerse la noticia de la salud de “La profe”, no hubo información oficial sobre su estado. Fue el humorista correntino quien habló de su ex y reveló cómo se encuentra en TN Show.

Silvina Scheffler

Qué dijo Nito Artaza sobre el estado de salud de Silvina Scheffler, su expareja

“Estuvo en terapia durante cinco días, pero ahora ya la van a pasar a una sala común“, contó el productor teatral al medio. Según informó, los primeros días los médicos no lograban encontrar la causa del malestar y el virus.

“El tema fue delicado porque era un virus que no encontraban; se lo detectaron al final. Fue muy bien atendida ahí en la Bazterrica, excelente. Yo estuve acompañándola también, por supuesto", comentó Nito Artaza sobre la salud de su ex.

Silvina Scheffler y Nito Artaza

Asimismo, el humorista contó que la acompañan su hermana y su mamá, quien vino de Entre Ríos. “Ha evolucionado muy bien, está muy bien. Siempre estamos en contacto. Yo ya venía en contacto con ella y acompañándola también”, agregó el actor y humorista.

En ese sentido, Nito Artaza reveló que su ex podría recibir el alta pronto: “Está muy bien. La veo con muchas ganas. Se puso muy bien al enterarse de que ya pudieron detectar de qué se trataba. Y la medicación fue muy acertada. Y creo que va a salir bien. Si Dios quiere, en los próximos días estará en su casa”.