Un invitado reveló cómo fue el baile “inapropiado” de Victoria Beckham en la boda de su hijo Brooklyn y Nicola Peltz.

El duro comunicado de Brooklyn Beckham contra sus padres no solo profundizó el quiebre familiar, sino que también abrió una grieta en el relato de uno de los momentos más simbólicos de su historia: la boda con Nicola Peltz. Mientras el hijo mayor de David y Victoria Beckham aseguró que su madre protagonizó un “baile inapropiado” que arruinó su noche nupcial, ahora un testimonio directo de un invitado pone en duda esa versión y reaviva la polémica.

Según reveló el Daily Mail, una persona que estuvo presente en el casamiento desmintió de manera contundente las palabras de Brooklyn y aseguró que la escena fue muy distinta a la que él describió en su descargo público. Lejos de un momento incómodo o humillante, el testigo habló de una situación familiar normal y consensuada.

Qué está pasando con la familia Beckham

Qué pasó realmente con el baile de Victoria Beckham

De acuerdo con este relato, Brooklyn y Nicola sí tuvieron su primer baile como recién casados, acompañado por una banda en vivo, en un clima romántico y cuidado. Más tarde, la novia bailó con su padre, como marca la tradición, y recién horas después (ya en el contexto de una fiesta más distendida) se produjo el baile entre Brooklyn y Victoria.

“El momento en el que bailaron Victoria y Brooklyn fue mucho después del primer baile. Ya había discoteca y el ambiente era completamente distinto”, explicó el invitado. Además, negó que Marc Anthony (quien se presentó en la boda) haya llamado a Victoria al escenario. Según esta versión, fue el propio Brooklyn quien la invitó a subir, y luego se sumaron David Beckham y Harper Seven, la hija menor del matrimonio. La escena fue definida como “un momento familiar saludable”.

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz.

Este testimonio coincide con la versión publicada originalmente por Vogue en su edición británica, que realizó una cobertura exclusiva del enlace. Un dato no menor es que ese artículo contó con aprobación previa de los novios: Brooklyn y Nicola revisaron el texto antes de su publicación, lo que refuerza la idea de que, al menos en ese momento, no existía el relato de un conflicto tan grave.

Más contradicciones alrededor de la boda

El baile no es el único punto en el que aparecen versiones enfrentadas. Brooklyn también sostuvo recientemente que su madre había cancelado a último momento el diseño del vestido de novia de Nicola, obligándola a buscar una alternativa de urgencia. Sin embargo, en la entrevista autorizada para Vogue, la propia Nicola explicó que su vestido fue el resultado de un proceso largo y meticuloso que llevó más de un año de trabajo.

Qué está pasando con la familia Beckham

Estas contradicciones reavivan la pregunta sobre cuál de las versiones refleja lo que realmente ocurrió y dejan en evidencia que el vínculo entre los Beckham y su nuera ya venía tensionado desde antes del casamiento.

Un desgaste que venía de antes

Tras la publicación del comunicado de Brooklyn, también resurgieron videos del estreno del documental Beckham, en los que la familia posó junta ante la prensa. En esas imágenes, muchos usuarios en redes sociales señalaron gestos de incomodidad entre Victoria y Nicola que hoy cobran otro significado.

Nicola Peltz y la familia Beckham.

De acuerdo con fuentes citadas por la prensa británica, David y Victoria Beckham estarían “atónitos” ante el descargo público de su hijo, que no solo expuso conflictos íntimos, sino que también impactó en la marca Beckham, el proyecto familiar que construyeron durante décadas y que hoy tiene una fortuna estimada en 380 millones de libras.

Hasta ahora, David Beckham fue el único en reaparecer públicamente. Lo hizo en el Foro de Davos, donde evitó responder preguntas directas sobre el conflicto. Más tarde, en una entrevista con el programa Squawk Box de CNBC, dejó una frase que no pasó inadvertida: aseguró que a los hijos hay que dejarlos cometer errores.

Aunque la declaración estaba vinculada al uso de redes sociales, rápidamente fue asociada al distanciamiento con Brooklyn, en un contexto donde cada gesto y cada palabra parecen tener un peso mucho mayor.