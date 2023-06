Un encuentro inesperado: cómo comenzó la historia de amor entre Máxima y Guillermo de Países Bajos

La historia de amor de Máxima Zorreguieta y Guillermo de Orange floreció de manera espontánea, sin seguir las formalidades protocolares habituales. Fue en el año 1999, durante la Feria de Sevilla, donde sus caminos se cruzaron sin ninguna planificación previa. En aquel entonces, una joven de 28 años, captó la atención del Príncipe de Holanda con sus distintivos pasos de baile, dando inicio a un romance que perduraría en el tiempo.

Gracias a una persona en común, ambos fueron presentados, y sin perder tiempo, los jóvenes se dirigieron a la pista de baile. Entre risas, la joven argentina enamoro al príncipe con una divertida frase: “You are made of wood” (sos de madera).

Máxima Zorreguieta y Guillermo en la coronación del rey Carlos III (AP).

La recepción de Máxima por parte de la Reina Beatriz y el pueblo holandés

Al inicio de su relación, la pareja decidió mantener su romance en secreto. Sin embargo, cuando se dieron cuenta de lo que realmente sentían por el otro, tomaron la valiente decisión de presentarse ante la entonces Reina Beatriz, madre de Guillermo.

Para su alegría, la monarca no dudó ni un segundo en aceptar a Máxima, reconociendo la gran mujer que se encontraba detrás de esa sonrisa.

Máxima Zorreguieta y su suegra, la Reina Beatriz Foto: web

A partir de ese momento, la joven argentina tuvo que enfrentarse a ciertas obligaciones: debía familiarizarse y ponerse a tono con la cultura holandesa, aprenderse las tradiciones y protocolos de la Casa Real, a la que iba a ingresar como miembro cuando se casara con Guillermo.

Además de su suegra, el pueblo holandés la recibió con los brazos abiertos. Cuando se mencionaba el nombre de Máxima, los elogios nunca faltaban. El pueblo ya había encontrado a su futura reina para que acompañe a su príncipe, sucesor al trono.

Los reyes, Máxima y Guillermo, de jóvenes Foto: web

Cómo fue el casamiento de Máxima y Guillermo

Luciendo un impresionante vestido blanco diseñado por Valentino, la actual reina se presentó el 2 de febrero de 2002 en la tan esperada ceremonia. Con una tradicional tiara de diamantes que la novia personalizó a su gusto, la pareja real contrajo matrimonio.

Catalina, Alexia y Ariadna de Orange: las hijas de Máxima y Guillermo de Holanda

Luego de pasar por el altar, en tan solo unos años, la princesa dio la bienvenida a sus tres hijas. Catalina Amalia, la primogénita y heredera al trono, nació en diciembre de 2003. Luego, en junio de 2005, llegó al mundo Alexia, seguida por Ariane, en 2007.

Princesa Amalia Foto: web

Las tres presenciaron el ascenso de sus padres al trono en el año 2013. Luego de que su abuela abdicará, Guillermo se convirtió en el rey de los Países Bajos y Máxima pasó de ser princesa a ser la reina del país europeo.

Princesa Alexia Foto: web