Un argentino mostró en TikTok cuánto pagó por un fernet en España y abrió debate.

Un argentino que emigró a España decidió cocinar un asado para luego acompañarlo con fernet. Al hacerlo, a la cabeza le vino una comparación inevitable: ¿cuánto habría salido esto si lo hacía en Argentina? Para responder este interrogante, decidió publicar un video en TikTok y obtuvo miles de respuestas.

El usuario @kevingomeez69 vive hace tiempo en España, a donde emigró en busca de mejores oportunidades. En su cuenta de TikTok relata su vida en ese país y da consejos a aquellos que piensan mudarse allí.

El debate en TikTok sobre el precio de un costillar en España y un fernet que mostró un argentino radicado en Madrid.

Para hablarle al público argentino, decidió hacer un asado. Por eso, fue a un supermercado de Madrid y compró un costillar de 11 kilogramos, una bolsa de chorizos y una botella de fernet.

La compra total de Gómez fue de 125,84 euros. A cambio oficial, eso representa 31.869,25 pesos. Sin embargo, al euro “blue” (hoy en $530), ese monto da 66.695,20 pesos. “¿Les parece mucho?”, preguntó el joven en el video.

“Pagaste unos 52 mil pesos 11 kilogramos; este finde compramos en total 30 kilos de costillar a unos 60 mil pesos en Argentina”, le escribió un usuario en la casilla de comentarios. Alrededor de 10 kilos de costillar hoy en día están entre 20.000 y 30.000 pesos.

Una botella de fernet ronda entre los 2.500 y los 3.000 pesos, mientras que 12 chorizos cuestan un poco más de 3.500 pesos. En total, la compra de @kevingomeez69 habría salido entre 30.000 y 40.000 pesos en Argentina, dependiendo de dónde hubiese comprado cada producto.

Sin embargo, no solo eso se tuvo en cuenta. “En Argentina lo pagás menos, pero la diferencia está en el poder adquisitivo del salario”, comentó un usuario, a lo que otro agregó : “La pregunta es no lo que vale, sino cuánto te costó conseguir esa plata, así funciona, el precio no importa nunca”.

El salario mínimo de España es actualmente de 1.167,40 dólares mensuales. En Argentina, en cambio, el salario mínimo de junio -87.987 pesos- ronda los 348 dólares a cambio oficial, mientras que al cierre del dólar blue hoy, es equivalente a 181 dólares.