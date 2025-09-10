¡Tremendo! Juliana Gattas confesó que grabó La Voz Argentina bajo el efecto de una sustancia y estalló la polémica.

Todo genera controversia en La Voz Argentina. Si no es por los errores de Nico Occhiato al presentar los temas, la atención se centra en los integrantes del jurado. En las últimas horas, Juliana Gattas se vio en el centro de la polémica debido a una situación que se le escapó de las manos, vinculada a sustancias que podrían no pasar un control antidoping.

¿Qué sucedió esta vez? Juliana llegó a los estudios de Telefe para grabar La Voz, como es habitual, pero en esta ocasión lo hizo bajo condiciones especiales: los efectos residuales de una anestesia la obligaron a modificar la dinámica habitual al momento de brindar sus devoluciones a los participantes.

“Me hicieron un tratamiento de conducto temprano a la mañana, me dijeron que se me iba a ir la anestesia en una hora, dos, y siento que no se me terminó de ir…”, se sinceró Juliana Gattas antes de comenzar la jornada, dejando ver en su rostro los efectos del pinchazo que recibió en el consultorio odontológico.

“¿Y cómo vas a hacer?”, le consultó Sofi Martínez en el backstage. Con resignación pero decidida, la cantante de Miranda dejó en claro cuál sería su estrategia para sobrellevar la situación: apoyarse en Ale Sergi para salir del paso. “Voy a hacer las declaraciones en el oído de mi compañero y que él hable por mí”, explicó, mostrando su ingenio ante los efectos de la anestesia.

A pesar de los inconvenientes y de tener que improvisar sobre la marcha, Juliana Gattas demostró profesionalismo y buen humor, adaptándose a las circunstancias sin perder el compromiso con los participantes de La Voz Argentina. La situación, lejos de opacar la grabación, dejó ver su cercanía con sus compañeros y su capacidad para enfrentar imprevistos con creatividad y naturalidad.

“El consejo más importante que podemos darles no tiene que ver con la interpretación ni con el canto, sino con la oportunidad que ustedes están viviendo”, expresó el cantante ante el silencio del estudio.

“Nosotros deseamos de puro corazón que la sepan aprovechar. Abrácense a este momento. Es más posible que queden eliminados a que queden finalistas. Abracen esa idea porque han llegado hasta acá y tienen con qué“, resaltó Ale Sergi de Miranda!.

Luego, el artista les pidió a los participantes que no duden y salgan a cantar a cualquier lado: “A partir de ahora, no pierdan tiempo, prepárense un show con pista y en el verano salgan a cantar por todos lados. Muchos de ustedes ya tienen fandoms”.

“Lo importante acá, más allá de que es re lindo ganar y saludarnos es que todo el mundo los escuchó cantar. La música no tiene verdad, no es que uno es mejor o peor que el otro, es una cuestión de gusto personal y cada uno de ustedes ya tiene sus propios fans. Abracen a esa idea. Simplemente eso y adelante”, cerró su emotivo discurso el artista.