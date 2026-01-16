Tras los nuevos rumores entorno a Luciano Castro, apareció Griselda Siciliani con una sorpresiva actitud

Griselda Siciliani habló apenas explotó el “Guapagate” y en sus criticadas declaraciones aseguró que si bien no le dio lo mismo lo que escuchó, a Luciano Castro lo conoce hace muchos años y lo “elige así”. El tema es que, con los días, los rumores creciendo y cada vez fueron involucrando a más personas.

Griselda Siciliani y Luciano Castro

Luego de que se conociera el caso de Sarah Borrell, la danesa que quiso conquistar en Madrid, se filtró que habría querido acercarse a la dueña de Body Sculpt, Valeria López. En las últimas horas, un periodista español comentó que hay una lista de unas 8 mujeres que Castro habría intentado seducir en España.

“Yo tengo un listado de más de ocho mujeres que Luciano intentó conquistar. Tuvo suerte que ninguna era argentina. El supermercado y este lugar de comida donde conoció a Sarah son los sitios que él eligió para seducir chicas”, dijo el periodista español Roberto Antolín en una charla con Juan Etchegoyen.

En este contexto, Intrusos encontró a Griselda Siciliani a la salida de un lugar e ingresando a un auto. El cronista intentó hablar con ella, pero la actitud de la actriz sorprendió.

Qué dijo Griselda Siciliani en medio del escándalo

El cronista de Intrusos intentó a hablar con Siciliani quien con una enorme sonrisa y de manera respetuosa se negó. “Hasta luego, gracias”, dijo apenas vio al periodista, además de pedirle que le deje cerrar la puerta del auto.

“¿No querés hablar?“, le preguntó. La respuesta de la actriz fue tajante: ”No, mi amor. Gracias, te agradezco mucho. Que tengan buen año". Siciliani no dejó de sonreír en ningún momento ni mostró gestos de enojo o desagrado, pero eligió evitar dar declaraciones.

“Hay que decir que es raro porque Griselda habla siempre. Es la primera vez que vemos que no quiere hablar”, reconoció Adrián Pallares luego del informe. ¿Qué esconderá ese silencio?