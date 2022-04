Kiss es una de las bandas icónicas del rock internacional. Con sus llamativos trajes y maquillajes, los integrantes supieron consquistar al mundo entero. El público argentino es uno de ellos, el cual fue deleitado con el último show en el Campo Argentino de Polo en Buenos Aires.

Kiss en una gira por Estados Unidos, Australia y Latinoamérica.

Después de realizar su gira con “End of Then Road World Tour” por Estados y Australia, el grupo estadounidense hizo saltar a más de 50 mil personas en nuestro país.

“Esta será la celebración definitva para aquellos que nos han visto y una última oportunidad para aquellos que no lo han hecho. Kiss Army, nos estamos despidiendo en nuestra gira final con nuestro show más grande y saldremos de la misma manera. Sin pedir disculpas e imparables”, había expresado la banda a través de un comunicado de prensa.

Gene Simmons de Kiss (AP)

Y agregaba: “Todo lo que hemos construido y todo lo que hemos conquistado en las últimas cuatro décadas nunca podría haber sucedido sin las millones de personas en todo el mundo que han llenado clubles, teatros y estadios durante esos años”.

“No hablo muy bien español, pero comprendo sus sentimientos y mi corazón es suyo”, gritó el guitarrista Paul Stanley. Ante la ovación, Gene Simmons, Tommy Thayer, Eric Singer y Stanley comenzaron la presentación que emocionó a distintas generaciones, desde adultos a jóvenes.

Kiss no quería hacer su último show sin cantar sus clásicos, entre los cuales estuvieron: “Detroit Rock City”, “Love Gun”, “I Was Made for Lovin´ you” y para cerrar “Rock and Roll all Nite”.