Durante el verano, mientras Ángel de Brito disfrutaba de sus vacaciones y Yanina Latorre ocupaba su lugar en la conducción, Cinthia Fernández se ausentó de LAM. En ese momento, la panelista formaba parte del equipo rotativo del programa y acababa de protagonizar un enfrentamiento con Roberto Castillo en San Luis.

En el programa intentaron que diera su versión en vivo, aprovechando que formaba parte del staff, pero Cinthia se negó. Según la producción, no respondía los mensajes y cada vez que fue convocada, rechazó la invitación. Desde el entorno de Fernández desmintieron esa versión y contaron su propia verdad, pero la situación se volvió muy tensa y, finalmente, ella decidió renunciar.

La razón por la que Cinthia Fernández renunció a LAM

La panelista recibió duras críticas por parte de algunas de sus compañeras de LAM, fue acusada de distintos comportamientos y hasta se apuntó a Yanina Latorre como una de las responsables del conflicto, ya que se había enfrentado con ella en más de una ocasión, tanto dentro como fuera del aire. Incluso, hubo ciertas chicanas que a Cinthia le molestaron profundamente. Sin embargo, este martes pasó por “Bondi Live” y le contó a Ángel de Brito los verdaderos motivos de su salida.

“Primero no me daban los horarios. Yo no podía ir todos los días porque vivo a 60 kilómetros de Capital, tengo mucho viaje. Mis hijas vienen del cole a las 4 de la tarde y yo me voy a las 5 para llegar a LAM, las vería una sola hora por día”, detalló.

Y añadió: “También influyó, no voy a ser careta, que no estuve de acuerdo con cosas que pasaron. Para mi no se portaron bien conmigo, se burlaron mucho, rompieron códigos porque expusieron chats privados. Eso nunca se hizo. Si discuto en un chat grupal con una compañera y lo filtran, no está bueno. Lo que pasa en el aire es otra cosas pero en chat no”.

Cinthia expresó haberse sentido “traicionada” y no dudó en manifestarlo públicamente. Ángel de Brito le dio la razón, asumiendo su responsabilidad en lo ocurrido. Reconoció que fue él quien leyó los mensajes al aire y admitió su equivocación: “Nunca lo habíamos hecho, es cierto y no estuvo bien”, confesó.