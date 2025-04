Cinthia Fernández ha sido cuestionada por algunas actitudes en el ojo público. Luego que denunciaran a su pareja, Roberto Castillo, por violencia de género, personalidades como Yanina Latorre la acusaron de apoyar sus conductas y de promocionar casinos ilegales.

"¿Qué pasó con Cinthia Fernández? Nada, no aguanta que yo le diga que la pareja de él me parece vomitiva. No tiene humor. Cada vez que cambia de novio se pone con la personalidad del novio. Ahora es seria, es abogada, estudia online por canje de la universidad", expresó la conductora de Sálvense Quien Pueda contra la mediática.

A raíz de estas críticas, Cinthia Fernández se presentó al programa de Ángel de Brito en “Bondi Live” para responderle a Yanina Latorre con algunas cuestiones personales.

La respuesta de Cinthia Fernández a Yanina Latorre

Cinthia Fernández respondió a las críticas de Yanina en el programa de Ángel en Bondi Live. Ahí, hizo alusión a lo que pagaba la angelita por los estudios de su hija Lola en la Universidad Di Tella. "No entiendo la saña... critica con un odio diciendo ‘esta hija de p... estudia de canje’. ¿Y yo qué te tengo que contestar? Vos le pagás 1500 dólares la Di Tella a tu hija. Yo no soy una nenita de mamá“, comenzó diciendo la novia de Roberto Castillo.

"Pero ella decidió pagarle la educación a su hija y yo no la critico por eso, la aplaudo. Porque a mí me encantaría poder hacer lo mismo con mis hijas (...)Si estudio no importa si es de canje o no... Tengo ganas de estudiar”, continuó relatando la modelo sobre su decisión de estudiar mediante canje.

La reacción de Yanina Latorre a los dichos de Cinthia Fernández

Tras sus declaraciones, Yanina Latorre hizo alusión a los dichos de Fernández en “bondi Live” y su programa en El Observador 107.9. “Habló de mi hija y es una pobre chica que no entiende nada. Me meto con Castillo porque hizo caga*** (...) ¿A ella que le importa lo que hace Lola? Lola ya no paga facultad hace un año y medio porque terminó de cursar (...) No es una mantenida porque trabaja todo el día y ¿por qué te metes con mi hija?“, aseveró con enojo.

“Para mí el estudio se paga, no se estudia de canje. Canjear la universidad es algo horroroso, no es serio (...) Yo pedí subir (a Bondi) cuando ella no estuviera. No le voy a contestar a Cinthia Fernández, que no está en ningún lado. No voy a hablar porque me da pena”, cerró la angelita.