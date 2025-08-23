Tragedia en “Emily en París”: un asistente de dirección murió en pleno rodaje de la famosa serie

Diego Borella era asistente de dirección de “Emily en París”. Durante las grabaciones de una de las escenas de la serie, se descompensó y rápidamente sus compañeros llamaron al servicio de emergencia.

Tragedia en “Emily in Paris”: un asistente de dirección murió en pleno rodaje de la famosa serie

Los médicos trataron de reanimarlo, pero no pudieron salvarlo. Tenía 47 años. El elenco de la serie se encuentra conmocionado por lo sucedido. Según medios locales, Borella se desplomó frente al equipo técnico en el Hotel Danieli alrededor de las 7 de la tarde del pasado jueves, pero la noticia recién se conoció este sábado.

Lilly Collins regresa en la quinta temporada de Emily in Paris (Foto: Instagram de Emily in Paris)

El servicio médico de Venecia informó: “Nuestra ambulancia llegó a las 18.42 (del jueves por la tarde). Los médicos hicieron intentos de reanimarlo. Pero al final todos los esfuerzos resultaron infructuosos. Alrededor de las 19.30 fue declarado fallecido”

Emily in Paris. Lily Collins as Emily in episode 408 of Emily in Paris. Cr. Stephanie Branchu/Netflix © 2024

Desde la producción de “Emily en París” emitieron un sentido comunicado: “Estamos profundamente tristes por la repentina partida de un miembro de la familia de producción de Emily in Paris. Nuestros corazones están con la familia y los seres queridos del individuo en este momento increíblemente difícil”

La nueva temporada de “Emily en París” tendrá como escenarios Roma y Venecia

La exitosa serie de Netflix tendrá nueva temporada y se desarrollará principalmente en las ciudades de Roma y Venecia. El elenco se encuentra en plena grabación.

Emily in Paris. Lily Collins as Emily in Emily in Paris. Cr. Stephanie Branchu/Netflix © 2024

La nueva temporada de “Emily en París” se estrenará el 18 de diciembre de 2025. Hay gran expectativa por las novedades y nuevos personajes que tendrá la ficción.