Tom Holland sufrió un terrible accidente durante la filmación de la nueva película de Spider-Man y debió ser hospitalizado

La filmación de la película Spider-Man Brand New Day fue suspendida luego de que Tom Holland sufriera un fuerte accidente. Según trascendió, el actor protagonista debió ser hospitalizado por una conmoción cerebral ocasionada durante una escena de acción. ¿Cómo está de salud?

Según el medio internacional Deadline, el accidente de Tom Holland ocurrió el viernes en el set de Glasgow, lo que llevó a una pausa temporal en la producción de la próxima película de Spider-Man. Aunque el actor recibió atención médica inmediata, fuentes cercanas aseguraron que su regreso al rodaje se espera en pocos días, ya que la interrupción responde a una medida de precaución.

Spiderman reestrenará en cines. / Gentileza

Cómo fue el accidente de Tom Holland en el rodaje de Spider-Man

Según trascendió, la conmoción cerebral que sufrió Tom Holland se produjo durante la ejecución de una acrobacia que no salió como estaba planeado. De acuerdo con lo reportado, tras recibir atención médica, Tom se encuentra estable. Por su parte The Sun, reveló que habría una persona más afectada y se trataría de una mujer doble de riesgo.

Tom Holland reveló que se retirará de la actuación: “No me verán más en las películas...”.

Deadline también indicó que la interrupción de la filmación de la película se limitaría al tiempo necesario para la recuperación del actor y la reorganización de las escenas pendientes. Tras el incidente, Tom Holland asistió a un evento benéfico el fin de semana junto a su prometida y co-protagonista, Zendaya.

De qué trata Spider-Man: Brand New Day

Spider-Man: Brand New Day es una próxima película de la saga del superhéroe interpretado por Tom Holland, basada en el personaje de Marvel Comics Spider-Man.

Esta nueva entrega (coproducida por Columbia Pictures y Marvel Studios, y distribuida por Sony Pictures Releasing) tiene como fecha de estreno el 31 de julio de 2026.

Tom Holland y Zenda en la última película de Spider-Man en 2021.

En cuanto a la trama, la sinopsis de esta película señala: “Tras el Día del Juicio Final, Peter Parker intenta centrarse en la universidad y abandonar a Spider-Man. Cuando una nueva amenaza pone en peligro a sus amigos, debe romper su promesa y volver al traje”.