¿Todo mal? El llamativo gesto de Peter Lanzani con la China Suárez que encendió la polémica.

Peter Lanzani continúa demostrando que, con el paso del tiempo, Casi Ángeles sigue ocupando un lugar muy especial en su vida y en la memoria colectiva de sus fans. Invitado al programa Otro día perdido, conducido por Mario Pergolini, el actor abrió el juego a los recuerdos y compartió divertidas anécdotas de la época en que el fenómeno televisivo traspasó fronteras.

Entre risas, Lanzani rememoró el furor que el programa generó en Israel, uno de los países donde el éxito fue más impactante: “En Israel fue una locura. Cuando íbamos era un delirio. Hacíamos estadios arriba de 5.000 personas, fueron 7, 8 shows. Casi Ángeles salía simultáneamente en Argentina y en idioma original, salía subtitulado al hebreo. Y así aprendían español. Sabían todas las canciones. A veces las pifiaban, viste, venían al meet and greet y decían: ‘estoy embarazado de ti’, y era ‘enamorada enamorada de ti’”, relató.

La IA armó el listado de mejores producciones de Cris Morena

Durante la entrevista, Mario Pergolini quiso saber cómo es hoy el vínculo entre los exintegrantes del elenco de Casi Ángeles, a más de una década del fenómeno juvenil que marcó a toda una generación.

El picante palito de Peter Lanzani para la China Suárez

“Ese cuarteto, ¿se ve cada tanto o no?”, preguntó el conductor, haciendo referencia al grupo protagónico de la serie.

Fiel a su estilo relajado y simpático, Lanzani respondió con naturalidad: “Cada tanto. A Cande Vetrano y a Lali las suelo ver bastante. Con Nico Riera no nos vemos mucho, pero cuando nos cruzamos… la mejor onda. Con Gastón Dalmau también. Con Agus Sierra me veo bastante. Rochi Igarzabal, también. Sí, cuando nos cruzamos, la mejor, la verdad. No hubo nada particular. Nadie terminó enojado con nadie”.

Nicolás Riera en Teen Angels.

Lejos de distanciamientos o conflictos, sus palabras dejaron en claro que el vínculo entre los excompañeros sigue intacto, marcado por el cariño y la buena energía compartida durante aquellos años de éxito.

Hasta ese momento, todo parecía en armonía: buena onda, risas, recuerdos de giras internacionales y la certeza de que el grupo, más allá del paso del tiempo, sigue unido por los años compartidos. Sin embargo, entre tantos nombres mencionados con afecto, hubo una ausencia que no pasó inadvertida: la China Suárez no fue nombrada en ningún momento.

La China Suárez en Instagram.

Sorprendentemente, Mario Pergolini —siempre agudo y atento— dejó pasar la oportunidad de indagar al respecto. Y la pregunta inevitable quedó flotando en el aire: ¿por qué Peter evitó mencionar a la China? ¿Fue simplemente un olvido… o aún persiste cierta distancia no resuelta entre ellos?

Por ahora, el misterio queda sin respuesta. Pero, Mario, la próxima vez no te olvides: esa pregunta no puede faltar.