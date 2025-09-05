El rotundo cambio de imagen de Peter Lanzani tras las duras críticas sobre su apariencia: el impactante antes y después

El reconocido actor Peter Lanzani volvió a ser noticia, pero esta vez no por un proyecto artístico, sino por su apariencia. En las últimas horas, el ex Casi Ángeles compartió con sus seguidores un radical cambio de look que generó sorpresa y comentarios inmediatos.
Tras varios años de mantener su característica melena larga y una barba abundante que se había convertido en parte de su sello personal, el artista decidió darle un giro a su estilo y apostar por una imagen renovada. Ahora se lo puede ver con un corte de cabello mucho más prolijo y cuidado, una transformación que no pasó inadvertida y que rápidamente se convirtió en tema de conversación entre sus fanáticos.
El impactante cambio de imagen de Peter Lanzani
El cambio de estilo de Peter Lanzani no fue casual, sino que responde a su próximo desafío sobre las tablas: el actor será el protagonista de El Emperador de Gynt, una obra que lo llevó a modificar su apariencia para adaptarse al personaje. Desde el teatro, compartió algunas postales de esta transformación que rápidamente despertaron una ola de reacciones positivas y elogios hacia su nueva faceta.
Tiempo atrás, en una entrevista con Infobae, Lanzani ya había reflexionado sobre la importancia que tienen las apariencias en su trabajo actoral: “Me fascina observar y analizar cómo las apariencias que uno adopta cambian la fisicalidad: la forma de moverse, caminar, gesticular, incluso respirar. Eso enriquece mucho a la hora de componer un personaje”.
Con esa mirada artística y reflexiva sobre su profesión, el actor también reconoció que no siempre fue fácil sostener ciertos estilos o cambios, ya que en más de una ocasión tuvo que lidiar con cuestionamientos relacionados a su aspecto físico. “Es increíble cómo seguimos juzgando a las personas por su apariencia. Eso hiere, claro que hiere, porque somos seres sensibles más allá de lo que mostremos”, admitió con total sinceridad.
Luego, fue aún más contundente al describir lo que enfrenta en lo cotidiano: “A mí, con humor y sin humor, me han tildado de todo. Me dicen ‘sucio’, ‘linyera’, ‘facho’, ‘zurdo asqueroso’, entre otras tantas cosas”.