El duro relato de Peter Lanzani sobre las críticas que recibe sobre su apariencia: “Me trataron de sucio y linyera”.

Versátil como pocos, Peter Lanzani construyó su trayectoria desde muy joven, cuando debutó de la mano de Cris Morena, hasta consolidarse con personajes arriesgados que marcaron cambios notables en su estilo e incluso en su look. Sin embargo, el actor confesó que no siempre está conforme con su imagen y habló sin filtros sobre las críticas que recibe en redes.

Ídolo indiscutido desde los tiempos de Casi Ángeles, Lanzani conquistó a distintas generaciones. Hoy, en lo que parece ser tanto una búsqueda artística como personal, el exnovio de Lali Espósito sorprende con una cabellera larga y ondulada que marca una nueva etapa en su vida y en su carrera.

Peter Lanzani, la estrella furor en el Cris Morena Day junto a Lali y los Teen Angels

Durante una charla con Infobae, Peter Lanzani explicó que el motivo detrás de su melena actual está vinculado a un personaje que aspiraba a interpretar. Sin embargo, como ese proyecto finalmente no avanzó, probablemente opte por un cambio de look en breve. “Hace muchos años que no soy quien decide cómo lo lleva. Porque si esa fuese mi elección, me vería loquísimo… Así me gusta jugar”, declaró.

No obstante, en el marco de la conversación agregó una reflexión más profunda: “Me fascina observar y analizar cómo las apariencias que uno adopta van cambiando la ‘fisicalidad’. La forma de movernos, de caminar, de gesticular, de respirar… Y eso se hace muy rico al tiempo de componer”.

El dolor que sufre Peter Lanzani por las críticas sobre su apariencia

En otro tramo de la entrevista, Lanzani reflexionó sobre los prejuicios ligados a la apariencia: “Es increíble como, todavía, seguimos ‘junando’ a las personas por su apariencia. Y creo que ya será algo muy difícil de cambiar”, remarcó.

Luego, fue aún más contundente al describir lo que enfrenta en lo cotidiano: “A mí, con humor y sin humor, me han tildado de todo. Me dicen ‘sucio’, ‘linyera’, ‘facho’, ‘zurdo asqueroso’, entre otras tantas cosas”.

Frente a esas agresiones, el actor reconoció: “¡Venga!... Soy un puchimbol. Cada uno hace lo que puede. Y yo respondo a todo eso con lo que hago. Ni más ni menos. Pero hiere. Todo eso hiere. ¿Cómo no va a doler? Somos seres sensibles por sobre lo que fuese. Y por más duro que uno se proponerse ser, las balas entran”.

Finalmente, al profundizar sobre la cuestión, Lanzani remató con una reflexión crítica: “El error, tal vez, es tratar de encantar… ¿No? Y sin contar que, lamentablemente, vivimos en una era de opinólogos. En la que todos sabemos de todo. Y la verdad es que nadie sabe de nada. Lo peor es que, quizás, todo eso que nos llega desde afuera condiciona el modo en el que nos sentimos y del ‘cómo’ nos dejamos ver. Convirtiéndose así en una peligrosa arma de doble filo”.