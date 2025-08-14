Peter Lanzani estuvo en Rosario y pasó desapercibido: cuál fue el motivo de su visita sorpresa

El pasado sábado 2 de agosto, Rosario fue testigo de un momento poco común. Peter Lanzani, reconocido actor argentino, se dejó ver en la previa del concierto de Bandalos Chinos en el Bioceres Arena, compartiendo entre el público como si fuera un fan más.

La banda de indie pop, formada en Beccar y presente este año con su álbum Vándalos, había preparado una noche de alta energía y el escenario rosarino se encendió con su ritmo vibrante. Y entre las figuras destacadas apareció Lanzani, amigo personal del grupo.

Según diversas publicaciones en redes sociales de los organizadores y medios locales, el actor habló con parte del público presente en el Bioceres Arena, captando la atención de quienes lo reconocieron en el momento.

Aunque no fue el centro de la escena, su presencia marcó titulares y despertó comentarios entre los seguidores: “Peter Lanzani estuvo en Rosario y ¿nadie lo notó?”, bromeaba un posteo de La Capital en redes sociales.

Peter Lanzani llega para la 95ª ceremonia anual de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Hollywood, Los Ángeles, California.

La relación entre Lanzani y los músicos de Bandalos Chinos viene de largo. El actor ha acompañado al grupo durante sus giras: incluso ha sido el “plomo”, el ayudante de luces y equipos de la banda.

La banda presentó su gira por Latinoamérica, Estados Unidos y España, y este show en Rosario fue uno de los más esperados. La llegada de Peter colmó de anécdotas la previa y reforzó el clima de camaradería que rodea al grupo.

Bandalos Chinos regresa en octubre para certificar su creciente impacto popular. (Gentileza Guido Adler)

Bandalos Chinos continúa consolidándose como referente del indie argentino con una propuesta que mezcla lo visceral con lo introspectivo, respaldada por una sólida discografía y reconocimientos. Rosario fue una parada clave para reforzar ese vínculo con su público regional.

Así, entre pop, baile y sorpresas, una noche de rock se convirtió también en una celebración de amistad: un actor en su lugar más auténtico, entre la gente, sin protocolo pero con toda la energía.

Peter Lanzani sorprendió a los rosarinos en medio de un recital