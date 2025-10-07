Thiago Medina reveló qué carrera quiere estudiar tras despertarse del coma y conmovió a todos: “Quiero ser...”

Thiago Medina, el joven de 22 años conocido por su participación en Gran Hermano 2022, atraviesa una etapa de recuperación tras el grave accidente en moto que sufrió el pasado 12 de septiembre y por el cual estuvo en coma durante 23 días, y en las últimas horas mostró señales de mejora que emocionaron a sus familiares y seguidores.

Thiago Medina. Foto: captura pantalla

Cabe destacar que, durante estos días de lucidez, Daniela Celis reveló cuál es el mayor deseo de su expareja, sorprendiendo a todos los seguidores.

Cuál es el mayor sueño de Thiago Medina

Tras estar internado, Thiago Medina le compartió a Daniela Celis cuáles son sus planes de cara al futuro laboral: “Me dijo ‘la vida ahora cambió, yo quiero estudiar, quiero ser arquitecto’”.

“Está leyendo libros, está muy bien de ánimo, de hecho le sorprende a todos por cómo se encuentra”, agregó la influencer, destacando la recuperación y la actitud positiva del joven.

Con respecto a si recuerda lo que sucedió el día del accidente, Daniela explicó: “Él dice que tuvo muchos sueños durante esas dos semanas que estuvo dormido, cosas lindas como no tan lindas, pero no los cuenta”, concluyó, dejando entrever que la experiencia sigue siendo un proceso emocional intenso para Thiago.

En definitiva, Thiago Medina continúa su recuperación con un ánimo sorprendente y enfocado en sus nuevos objetivos. Su deseo de estudiar y convertirse en arquitecto refleja no solo su resiliencia, sino también la manera en que está transformando una experiencia traumática en un impulso para construir su futuro.

La sincera respuesta de Daniela Celis sobre cómo la afectó la internación de Thiago Medina

“Fue muy duro, porque salir del hospital, tenía que volver a casa y a sentarme a jugar. Mi rutina era jugar, cantar, bailar, hacer dibujitos, que todo esté bien y hacerlas dormir”, expresó Daniela en Cortá por Lozano.

“Yo tenía mucha culpa de que las nenas sintieran la ausencia de él y la mía, teniendo algo externo a lo que era mi rutina, entonces decidí parar toda mi vida para poder estar con ellas 100%”, contó la famosa sobre las difíciles semanas que vivió.

En cuanto a cómo le afectó físicamente el delicado estado en el que estaba su ex, comentó con sinceridad: “Mi cuerpo lo expresó por otras maneras. A mí se me cerró el apetito durante las primeras dos semanas, no sentía hambre y ni siquiera me hacía ruido la panza. Lo hablé porque me preocupé. De hecho, bajé más que 8 kilos en 23 días. Y entiendo que era todo como un proceso de no sacarme esta coraza de las nenas. Quizás el único momento de llorar era en la ducha”.

“En la primera semana, iba manejando al hospital todos los días y me encontré que casi me choco un camión. Dije ‘no estoy bien’ y me sacaron el auto. No manejé más esa semana”, reveló Daniela sobre el efecto que le produzco el accidente de su ex.

Otra de las decisiones que tomó fue desconectarse del mundo virtual. “Entonces apagamos el wifi de casa para que tampoco sea más fuerte agarrar el teléfono y ver algo que no quería ver y que me haga mal”, se sinceró Daniela sobre esos días.