Thiago Medina consiguió trabajo tras su separación con Daniela Celis: de qué se trata

La primera semana de mayo dejó consigo sumas sorpresas. Daniela Celis y Thiago Medina, una de las parejas más queridas en el ecosistema de Gran Hermano, se separaron tras casi dos años de relación con dos bebés gemelas.

“Dani y yo ya no estamos más juntos. Estamos separados (...) Nos dimos un tiempo porque no estamos bien últimamente. Yo acá me estoy yendo en la bici donde me mudé. Estoy acá a 15 cuadras de la casa de mis hijas, así las puedo venir a ver todo el tiempo (...) “Nosotros nos tenemos que llevar bien por las bebés”, expresó Medina en sus redes sociales.

Con esta decisión, el exhermanito se mudó a solo unas cuadras de la casa de Celis para estar cerca con sus bebés. Sin embargo, sorprendió a sus fanáticos con una noticia: no contaba con un trabajo fijo. “Tengo que hacer cosas, laburos. Tengo que laburar, estoy buscando laburo”, confesó el influencer.

¿Thiago Medina consiguió un nuevo trabajo?

Luego de revelar su presente laboral, se generó sumo revuelo en las redes sociales. Esto dio pie a que días después, Thiago Medina le comunicara a su público el plan que tenía para conseguir ingresos. “¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, acá estoy para responder sus preguntas, para todos los que me están diciendo a qué me dedico“, comenzó diciendo el influencer.

“Bueno, tengo celulares para vender y los mejores precios, ya saben. Acá les voy a estar dejando después bien la dirección donde pueden ir a comprarlo o si no por Instagram también”, aseguró Thiago Medina sobre su nueva profesión.

En definitiva, prevé vender celulares a precios excepcionales en el mercado. Para conseguir clientes, utilizó sus redes sociales para la promoción. “Si quieren ya saben, los mejores precios los tengo yo y nadie más. Los quiero, muchas gracias por preguntar. Igual no sé si les sirve eso, pero estoy vendiendo celulares (...) Los quiero a todos, los mejores precios al por mayor y menor”, recalcó el exhermanito.