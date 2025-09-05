¡Tensión al máximo! Marcela Tauro explota en vivo y abandona Intrusos: “No va a volver”

Durante los más de 20 años que tiene “Intrusos” al aire, se han generado múltiples momentos de tensión en el piso, bien sea con los conductores o con los panelistas del programa. Un claro ejemplo de ello se evidenció recientemente, cuando Marcela Tauro decidió dejar su silla vacía mientras el formato estaba en vivo.

De acuerdo con la secuencia de los hechos que se transmitieron a través de la pantalla de América TV, Marcela Tauro protagonizó un fuerte cruce de palabras con Andrea Taboada y Pablo Layús, dos de los profesionales que también forman parte del panel de “Intrusos”.

Marcela Tauro abandonó el piso de “Intrusos” mientras estaban en vivo

Explícitamente, el hecho se dio cuando, en el piso de “Intrusos”, debatían sobre el vínculo que en su momento tuvo Carmen Barbieri con su exmarido, Beto César. En ese contexto, los panelistas del programa comentaron que, luego de que Santiago Bal engañara a la actriz con Ayelén Paleo, ella tomó la determinante decisión de cederle su confianza a su nuevo amor.

Incluso, Carmen Barbieri confiaba tanto en Beto que le pidió que ocupara el lugar que tenía Santiago Bal en la obra que hacían juntos. Visiblemente disgustada por las opiniones de sus compañeros, Marcela Tauro replicó: “¿Más que en su propio hijo?”. Esto debido a la posición que Fede Bal también tenía en la misma obra teatral.

Sorpresivamente, después del comentario en cuestión, Pablo Layús intervino para explicar su pensar, pero Marcela Tauro no se lo permitió y, rápidamente, dijo: “Ya sé, Layús, no hablo más”. Lo cierto es que, sobre el tema, la panelista tenía una postura y sus compañeros otra diferente, lo que hizo que se generara el momento de tensión mencionado.

No obstante, cuando Marcela Tauro no aguantó más la presión, dijo: “En este momento decreto que me retiro”. La panelista abandonó su lugar en el panel y, mientras salía del estudio, remarcó: "Soy la icónica del programa. Anda a cag...”.

Marcela Tauro en el estudio de "Intrusos".

Lejos de ignorar los hechos que se acababan de presentar en vivo, Rodrigo Lussich catalogó como “gravísima” la situación y, aunado a ello, aseguró que para la emisión en curso, Marcela Tauro no daría marcha atrás. Puntualmente, el presentador concluyó: “No va a volver al piso”, esto después de intercambiar miradas con la producción.