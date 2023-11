Taylor Swift brilló en su primer show en Argentina: de la ovación del público a los mejores momentos de la noche

Finalmente llegó el día más esperado. Taylor Swift dio el primero de sus tres recitales en el estadio Más Monumental y la locura swiftie se hizo sentir. La cantante volverá a aparecer en escena este 10 y 11 de noviembre bajo la producción de DF Entertainment.

Hace meses que las fanáticas venían acampando en la puerta de la cancha de River Plate para poder estar a centímetros de la artista nacida en Pensilvania, Estados Unidos. Al mismo tiempo, se preparaban con outfits acordes a la gira y pulseras de la amistad, para poder intercambiar en el concierto.

El “Eras Tour”, que repasa las mejores canciones de sus 17 años de carrera, inició en Estados Unidos a principio de año y logró convertirse en la gira que más dinero recaudó en toda la historia. Ahora, llegó a Latinoamérica, con tres shows en Argentina y cinco en Brasil.

La noche inició con el telonero local, el artista Louta, seguido de la actriz y cantante Sabrina Carpenter quien, antes de despedirse, anunció que el público estaba por presenciar “el mejor show de sus vidas”. Y así fue: más de 3 horas de concierto y alrededor de 45 canciones. Minutos antes de las 20 y entre telas rosadas, Taylor Swift apareció en el escenario luciendo un body en tonos rosas y dio inició a la primera era del recital: “Lover”.

Taylor Swift brilló en su primer show en Argentina. Foto: Vía País

Ante casi 80 mil espectadores, la cantante entonó las estrofas the “Miss Americana & The Heartbreak Prince”, “Cruel Summer”, “The Man”, “You Need To Calm Down”, “The Archer” y, obviamente, “Lover”. Entre los temas, la euforia de los fanáticos dejó sin palabras a Taylor. Una ovación de casi 10 minutos, entre gritos y aplausos, hizo que la cantante se quite los auriculares y, boquiabierta, se deje llevar por el amor del público. “Son uno de mis públicos favoritos y más épicos que jamás existieron”, dijo.

Las pantallas se volvieron doradas y las pulseras de todos los presentes - que fueron brindadas por el personal antes de que comience el show - se tornaron amarillas. Taylor reapareció en escena con un vestido con flecos llenos de brillos y a tono, y con guitarra en mano, para cantar las canciones del disco country “Fearless”. Además del tema homónimo, entonó “You Belong With Me” y “Love Story”.

Taylor Swift se enamoró del público argentino

Por arte de magia, árboles florecieron del escenario y la cantante volvió a cambiarse de look. Esta vez, optó por un vestido estilo “boho” color naranja para la era de “Evermore”.”’Tis the Damn Season”, “Willow, “Marjorie”, “Champagne Problems” y “Tolerate It” fueron las canciones de esta sección, a las que acompañó con un piano bañado de vegetación.

Mientras tocaba, los fanáticos volvieron a demostrarle su amor y Taylor, absolutamente shockeada, respondió: “¿Dónde estuvieron toda mi vida? Este es el público más increíble. Esto está fuera de control”.

Los gritos volvieron a estallar cuando las pantallas fueron ocupadas por serpientes siseando y Swift conquistó el escenario con un catsuit negro de una pierna, ocupado por una serpiente de brillos roja. Era el momento de “Reputation”, el disco más oscuro y de estilo “vengativo” de la cantante. Con luces rojas inundando el estadio, Taylor cantó “...Ready For It?”, “Delicate”, “Don’t Blame Me” y “Look What You Made Me Do”. Para esta última, una decena de bailarinas se encerraron individualmente en cajas de vidrio, cada una vestida con un outfit icónico de cada era de Taylor, representando la muerte de cada una.

Las frases bien argentinas que sorprendieron a todos

Aunque corto - solo cantó Enchanted y Long Live - la era de Speak Now fue celestial. La artista deslumbró con un vestido lila estilo princesa y enamoró a todos los presentes. Y luego dio inició a “Red” con, obviamente, la cancha bañada de color rojo. Taylor lució el outfit del videoclip de su clásica canción “22″: remera estampada, short negro y un bombín, que luego le regaló a una pequeña fan que la esperaba al final de la pasarela.

Sin embargo, luego se cambió a un body rojo y negro para continuar con las canciones de dicha era. En “We Are Never Ever Getting Back Together”, el público quedó en shock cuando Taylor le dio el micrófono a uno de sus bailarines para cambiar la letra de “like, ever (tipo, nunca)” al clásico argentino “ni en pedo”. Luego cantó “I Knew You Were Trouble” y finalizó con su emocionante “All Too Well (10 minute version)”. Antes de comenzar, le preguntó a los presentes si tenían “10 minutos”, en español, y desató la locura de los fanáticos.

La era de “Folklore” puso a Taylor en escena con un vestido verde, que se volaba con el viento, a cantar sobre una pequeña casa de madera con vegetación. Mientras tocaba la guitarra, entonó “The 1″, “Betty”, “The Last Great American Dynasty”, “August”, “My Tears Ricochet” y “Cardigan”.

Taylor cerró su primera noche haciendo bailar al público

Con las luces teñidas de azul, la cantante volvió con un top y falda celeste con flecos y mucho brillo para cantar las mejores canciones de “1989″, el disco que lleva el nombre del año en que nació y del cual acaba de lanzar su regrabación, luego de que su antigua productora se quede con los derechos de sus primeros seis discos. Con muchas imágenes de ella en las pantallas y los bailarines andando en bicicletas con luces por la pasarela, Taylor cantó “Style”, “Blank Space”, “Shake It Off”, “Wildest Dreams” y terminó con “Bad Blood”, mientras fuego iluminaba y calentaba - literalmente - el estadio.

Antes de pasar a la última era, Taylor se detuvo en la sección acústica del recital, en la que canta dos canciones que nunca interpretó en vivo y que cambia en cada show que da. Con un vestido azul y sentada en el piano, sola, al final de la pasarela, deleitó a la audiencia con “The Very First Night”, de “Red”, y “Labyrinth”, de “Midnights”.

Justamente, fue “Midnights”, su disco más reciente, la era que cerró la noche. Con un vestido corto de lentejuelas, cantó “Lavender Haze” y “Anti-Hero”. Luego, se cambió a un body azul oscuro y concluyó con “Midnight Rain”, “Vigilante Shit”, “Bejeweled”, “Mastermind” y, por último, se despidió al ritmo de “Karma”. Con fuegos artificiales y papeles de colores en el cielo, Taylor Swift no paró por más de tres horas en un recital que quedará en la memoria de las swifties por siempre y, todavía, le queda realizar dos más.