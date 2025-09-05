Tamara Pettinato habló sin censura sobre los polémicos videos que se filtraron con Alberto Fernández: “No hay cómo atajarlo”

Luego de la gran polémica que se generó cuando, en su momento, filtraron videos de sus encuentros con Alberto Fernández, Tamara Pettinato se sinceró sobre la realidad que vive hoy tras aquel escándalo.

Tamara Pettinato hizo una intervención especial en “Mujeres Argentinas” para hablar sobre el nuevo programa que conduce a través de la pantalla del Canal 9, “Decime algo lindo”. Como era de esperarse, quienes la entrevistaron recordaron los videos filtrados de Alberto y ella, puesto que el nombre del formato tiene que ver con esa situación.

Puntualmente, el tema se desarrolló cuando, desde “Mujeres Argentinas” le preguntaron lo siguiente a Tamara Pettinato: “¿En algún momento fuiste víctima de los trolls del Gobierno?”. Y, al instante, ella respondió: “Sí, sigo siendo. Soy una gran alquilada de que me puteen en redes. Nunca había vivido algo semejante como lo de hace un año”.

Qué dijo Tamara Pettinato sobre la filtración de los videos

Durante la entrevista, Tamara Pettinato recordó: “El primero en putearme fue el Presidente. Fue el primero en decir que era prostituta, que tenía asociación ilícita, tiró un montón de barbaridades y eso abrió a que todo este tipo de gente como Gordo Dan y sus seguidores, me ataquen”.

Luego, Tamara Pettinato confesó que, debido al odio masivo que le caía diariamente, se acostumbró a vivir dentro del caos. Sin embargo, al mismo tiempo, la figura del Canal 9 reconoció que la publicación del video la dejó sin el habla.

La insólita reacción de Tamara Pettinato a la propuesta de casamiento de su novio: “Estoy muy arrepentida”.

“Lo del video fue un shock porque yo nunca lo había visto, yo no lo tenía, y encima habían pasado como tres años. Cuando me vinieron a avisar, pensé que era un chiste del productor del programa en el que trabajaba, que fue quien me avisó”, relató Tamara Pettinato.

Tras caer en cuenta que, en efecto, eran ella la del video, Tamara Pettinato no puso resistencia: “Dije: ‘No hay como atajarlo’. En el momento entendí que no iba a poder atajarlo”.

Según Tamara, ni Alberto ni ella tenían los videos filtrados, razón por la cual resultó ser una sorpresa tanto para ella como para él. Igualmente, la famosa aprovechó el espacio prestado en la pantalla chica para abrir su corazón.

Más exactamente, Tamara Pettinato concluyó: “Yo no pretendo que la gente se olvide del video. Sé que me van a preguntar siempre por el tema y lo tengo que naturalizar. No voy a vivir esperando que se olviden, pero tampoco pidiendo que no me hablen o pregunten por eso. Ya está, ya pasó”.