Tamara Báez está muy presente en su perfil de Instagram, por allí interactúa con sus seguidores, y comparte todo lo relacionado a su vida. La famosa es hoy conocida como una influencer y una referente para muchos de sus fanáticos.

Tamara Báez Foto: Instagram

Todos los días, Tami comparte alguna postal de su rutina, ya sea los momentos que pasa junto a su pequeña hija, así como sus looks o consultas que realiza para interactuar con sus fanáticos. No solo es influencer por su rol en la maternidad, sino que también sus cambios de apariencia marcan tendencia.

Tamara Báez se sinceró con sus seguidores y mostró su lado vulnerable

La famosa siempre se mostró muy segura de cada paso que da, pero sin embargo no duda en ser sincera con sus seguidores y contar los momentos difíciles que vive. Esta vez decidió realizar una publicación en sus historias, donde se la ve con los ojos llorosos.

Tamara Báez Foto: Instagram/tamibaez429

Ante la preocupación de sus fanáticos, eligió ser sincera con todos y mostrar su lado más vulnerable. “Tuve días de depresión que sentía que todo estaba mal en mi mundo. No me quería ni yo”, contó Tamara.

Si bien está situación ya quedó atrás y la mamá de Jamaica pudo salir adelante, alentó a sus seguidores y les agradeció por todo el amor que les bridan: “Les quiero decir que de todo se sale y que con la ayuda de Dios todo es posible. Las quiero y gracias por siempre estar tirándome la mejor, ya ni críticas recibo porque me conocen bastante, me muestro tal como soy. Gracias a mi familia y amigos que realmente me quieren, ahora estoy súper bien”.

Tamara Báez contó el difícil momento que vivió: “No me quería ni yo” Foto: gentileza revista pronto

Como la famosa sabe que tiene gran influencia en el mundo virtual, no solo decidió contar su experiencia en cuanto a la salud mental, sino que destacó que se puede salir adelante y que es necesario rodearse de personas queridas.

Como referente para muchos, la expareja del cantante comentó que muchas seguidoras decidieron confesarle que estaban pasando por situaciones parecidas y ella aprovechó para mandarles fuerzas.