Tamara Báez adelantó su lujoso regalo de cumpleaños: “Autoregalo”.

En un emocionante fin de semana y contando las horas para que a L-Gante esté en casa por cárcel, Tamara Báez dejó a sus seguidores encantados al compartir los distintos momentos de su vida cotidiana y más a tan solo días de cumplir número 24 antes de que se termine el mes de julio.

La joven madre, quien vive junto a su hija Jamaica, fruto de su relación con L-Gante, decidió redecorar su hogar, y no tardó en mostrar los resultados a través de su cuenta de Instagram. Entre las elecciones de decoración destacaron unas elegantes plantas, sillas y sillones que añadieron un toque especial a su espacio vital.

Tamara Báez, L-Gante y su hija Jamaica. Foto: Web

La felicidad de Tamara no solo se debía a la renovación de su hogar, sino también a un autoregalo de cumpleaños adelantado: un impresionante sillón negro que compartió con sus seguidores en sus historias de Instagram.

El domingo no fue menos emocionante para la influencer, ya que compartió su entusiasmo tras encontrar algunas de las plantas que siempre había deseado tener, incluyendo un anhelado “palo de agua” y otra planta cuyo nombre desconocía, pero que le pareció simplemente hermosa.

Tamara Báez Foto: Instagram

“Siempre quise un palo de agua y hoy lo tengo. Estoy feliz. También me compré otra planta que no sé qué es, pero me gusto. Es muy linda”, señaló Tamara, quien ya suman casi medio millón de seguidores.

La tarde del mismo domingo, Tamara compartió con cariño una dulce imagen en la que su hija Jamaica y su perrita, Bandida, posaban junto a los nuevos muebles, dejando claro que la familia estaba disfrutando de su renovado espacio con mucha ternura.

Tamara Báez Foto: Instagram

Sin embargo, un detalle en particular llamó la atención de sus seguidores: en una de las fotos donde aparecía su pequeña de casi dos años, Tamara escribió un mensaje divertido y afectuoso: “Ojalá no las escribas a estas sillas como a las otras. Te amo”. Un toque de humor que demostró el cariño y la complicidad que comparten madre e hija.

Los dichos de la mamá de L-Gante sobre Tamara Báez

La mamá de L-Gante, Claudia Valenzuela, estuvo en Intrusos hace unos días y habló sobre el papel de Tamara Báez y sobre el apoyo que la influencer le ha dado a su hijo en estos complicados momentos.

“Lo que más extraña Elián es la nena. La nena está bien. De Tamara no podemos decir nada como mamá. Es una gran mamá como trata y cómo cría a Jamaica. Eso es lo valedero”, aseguró la madre del cantante de cumbia 420 en el ciclo de Flor de la V.

Luego aseguró: “En un momento tan duro que está pasando Elián, ella siempre está. Después, las relaciones personales entre ellos dos, son de ellos. Lo bueno es que ella está presente, la nena y nunca hubo un ‘no, no voy’ o una falta. Ella está ahí”.